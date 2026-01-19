Thủ tướng Takaichi sắp giải tán Hạ viện, chính trường Nhật Bản trước bước ngoặt

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi dự kiến sẽ công bố kế hoạch giải tán Hạ viện trong tuần này, mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử sớm nhằm củng cố nền tảng cầm quyền, trong bối cảnh các đảng phái chính trị đồng loạt tăng tốc chuẩn bị và cục diện chính trường Nhật Bản bước vào giai đoạn then chốt.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi dự kiến sẽ công bố kế hoạch giải tán Hạ viện trong tuần này. Ảnh: Mcigroup

Theo các nguồn tin chính phủ và truyền thông Nhật Bản, Thủ tướng Sanae Takaichi sẽ tổ chức họp báo vào 18h ngày 19/1 (giờ địa phương), nhiều khả năng để giải thích ý định giải tán Hạ viện ngay trong những ngày đầu của kỳ họp Quốc hội thường kỳ, dự kiến khai mạc vào cuối tuần này.

Nếu Hạ viện được giải tán vào ngày 23/1, cuộc bầu cử Hạ viện sớm có thể được tổ chức vào ngày 8/2, với chiến dịch tranh cử chính thức bắt đầu từ ngày 27/1.

Trong phát biểu cuối tuần qua, Chánh văn phòng Nội các Minoru Kihara cho rằng việc “xin ý kiến phán quyết của người dân” là cần thiết để Chính phủ hiện thực hóa chương trình nghị sự của Thủ tướng Takaichi, bao gồm chính sách tài khóa “trách nhiệm nhưng chủ động” và kế hoạch sớm điều chỉnh ba văn kiện an ninh quốc gia chủ chốt của Nhật Bản.

Ông Kihara cũng tìm cách trấn an dư luận trước lo ngại rằng việc tổ chức bầu cử sớm có thể làm chậm tiến trình thảo luận ngân sách tài khóa 2026, nhấn mạnh tác động tới đời sống người dân sẽ “ở mức rất hạn chế” nhờ ngân sách bổ sung cho tài khóa 2025 đã được thông qua.

Lãnh đạo Đảng Đổi mới Nhật Bản, Hirofumi Yoshimura (trái) và Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do, Shunichi Suzuki (phải), phát biểu với các phóng viên tại trụ sở đảng sau cuộc gặp với Thủ tướng Sanae Takaichi hôm 14/1. Ảnh: Japannews

Trong khi đó, các đảng phái chính trị trên toàn phổ đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc đua sắp tới. Tổng thư ký LDP Shunichi Suzuki cho biết đảng cầm quyền muốn chấp nhận quyết định của Thủ tướng và hướng tới việc “khôi phục sự ổn định chính trị”. Đảng Đổi mới Nhật Bản tuyên bố sẽ đưa các chính sách trong thỏa thuận liên minh ra trước cử tri để xin đánh giá và ủng hộ.

Ở phía đối lập, lãnh đạo các đảng cũng đẩy mạnh vận động. Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản và đảng Komeito – từng là đồng minh lâu năm của LDP – đã thống nhất thành lập liên minh mới mang tên Liên minh Cải cách Trung dung, với tham vọng trở thành lực lượng đối lập lớn nhất trong cuộc bầu cử tới. Các lãnh đạo đối lập cho rằng cuộc bầu cử này sẽ là bước khởi đầu nhằm mở rộng không gian chính trị trung dung tại Nhật Bản.

Các nhà quan sát nhận định, quyết định giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử sớm sẽ là phép thử quan trọng đối với uy tín chính trị của Thủ tướng Sanae Takaichi, cũng như định hình lại tương quan lực lượng trên chính trường Nhật Bản trong thời gian tới.

Bích Hồng

Nguồn: Japan News, Kyodo News