Thủ tướng Netanyahu: Thỏa thuận với Syria là ưu tiên, song Israel không nhân nhượng về an ninh biên giới

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây khẳng định, thỏa thuận với Syria là “phương án ưu tiên” trong nỗ lực ổn định an ninh khu vực, nhưng đồng thời nhấn mạnh Israel sẽ không nhân nhượng về an ninh biên giới và việc bảo vệ các cộng đồng thiểu số ở nước láng giềng.

|Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: The Times of Israel

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Telegram Abu Ali Express, ông Netanyahu cho biết: “Tôi cho rằng Syria có lợi ích không kém gì Israel, thậm chí có thể còn nhiều hơn trong việc đạt được một thỏa thuận an ninh với chúng tôi. Tuy nhiên, Syria có muốn thực hiện bước đi này thông qua một thỏa thuận hay không là câu chuyện khác.” Ông cũng nhấn mạnh, dù có hay không có thỏa thuận, các nguyên tắc về bảo vệ biên giới và bảo vệ đồng minh, trong đó có cộng đồng thiểu số Druze, sẽ luôn được Israel duy trì.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tới thăm một tiền đồn của quân đội Israel trong vùng đệm do nước này kiểm soát ở miền Nam Syria. Chuyến thị sát được truyền thông Israel mô tả là thông điệp khẳng định nước này sẽ không từ bỏ “vành đai an ninh” trên phần cao nguyên Golan phía Syria. Động thái lập tức bị Damascus và các nước Arab chỉ trích là bất hợp pháp, vi phạm chủ quyền Syria và các nghị quyết của Liên hợp quốc, trong bối cảnh đàm phán an ninh Israel-Syria do Mỹ trung gian đang bế tắc.

Liên quan khu vực Gaza, Thủ tướng Netanyahu cũng khẳng định Israel sẽ không thành lập nhà nước Palestine, ngay cả nếu điều đó ảnh hưởng tới tiến trình bình thường hóa quan hệ với Saudi Arabia. Ông nhấn mạnh: “Một nhà nước Palestine sẽ không được thành lập. Đây là một mối đe dọa sinh tồn đối với Israel”. Về cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập, Netanyahu cho biết, Israel sẽ mở lại sau khi nhận đủ các con tin và quá trình này “đang ở giai đoạn cuối và sẽ sớm hoàn tất”.

Động thái cứng rắn của Israel trong cả khu vực Syria và Palestine gần đây cũng vấp phải chỉ trích từ Saudi Arabia, đặc biệt liên quan các cuộc tấn công vào Dải Gaza bất chấp lệnh ngừng bắn và việc thị sát các đơn vị quân đội Israel ở miền Nam Syria. Riyadh nhấn mạnh, cần đảm bảo tôn trọng chủ quyền lãnh thổ, thỏa thuận rút quân năm 1974 giữa Syria và Israel, đồng thời bảo đảm an ninh, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ khu vực.

Minh Phương

Nguồn: The Times of Israel