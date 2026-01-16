Thủ tướng Đức thừa nhận “sai lầm chiến lược nghiêm trọng” của Berlin

Thủ tướng Đức Friedrich Merz mới đây cho biết quyết định loại bỏ dần điện hạt nhân - một bước đi khiến giá năng lượng tăng cao là một “sai lầm chiến lược nghiêm trọng” của Berlin và chỉ trích các chính phủ tiền nhiệm đã đóng cửa quá sớm các lò phản ứng hạt nhân của đất nước.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết quyết định loại bỏ dần điện hạt nhân là một “sai lầm chiến lược nghiêm trọng” của Berlin. Ảnh: Imago.

Phát biểu tại một hội nghị, ông Merz cho biết mục tiêu của ông là khôi phục “mức giá thị trường chấp nhận được trong sản xuất năng lượng”, thay vì phải dựa thường xuyên vào các khoản trợ cấp của chính phủ. Ông Merz nói: “Việc loại bỏ điện hạt nhân là một sai lầm chiến lược nghiêm trọng” đồng thời chỉ trích những người tiền nhiệm. Theo ông, nước Đức đang trải qua “cuộc chuyển đổi năng lượng tốn kém nhất thế giới”. Ông Merz nói thêm: “Chúng tôi thừa hưởng một thực trạng mà giờ đây buộc phải điều chỉnh, nhưng đơn giản là không có đủ công suất phát điện”.

Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông Merz đã chỉ trích mạnh mẽ Đảng Xanh vì theo đuổi chính sách năng lượng mà ông gọi là “mang động cơ ý thức hệ”, cho rằng nó không hiệu quả và quá tốn kém. Thay vì ủng hộ việc quay trở lại hoạt động điện hạt nhân truyền thống, ông lập luận rằng Đức nên khám phá công nghệ hạt nhân thế hệ mới - cụ thể là các lò phản ứng mô-đun nhỏ.

Nhà máy điện hạt nhân Gundremmingen. Ảnh: Deutschlandfunk.

Đức đã đóng cửa ba lò phản ứng hạt nhân cuối cùng vào tháng 4/2023, thực hiện kế hoạch được Quốc hội thông qua sau thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011 tại Nhật Bản. Vào tháng 10/2025, hai tháp giải nhiệt tại nhà máy điện hạt nhân Gundremmingen cũng đã bị phá hủy bằng một vụ nổ có kiểm soát. Cơ sở này, từng cung cấp khoảng một phần tư sản lượng điện cho bang Bavaria, đã ngừng hoạt động từ cuối năm 2021.

Ông Merz cũng đang phải đối mặt với chỉ trích vì rút lại cam kết của chính phủ liên minh về việc giảm thuế điện cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Mùa hè năm ngoái, ông cho biết việc giảm gánh nặng thuế chỉ có thể áp dụng cho một số lĩnh vực được lựa chọn, cụ thể là ngành sản xuất và nông nghiệp, do ngân sách chính phủ đang gặp nhiều hạn chế. Theo Đài ARD, sự thay đổi lập trường này của ông Merz đã vấp phải phản ứng gay gắt từ nhiều hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức phúc lợi xã hội.

Thanh Vân

Nguồn RT, Aa.com.tr