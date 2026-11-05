Thông tin truy nã và kêu gọi đối tượng Lý A Chà ra đầu thú

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát thông báo kêu gọi Lý A Chà - là đối tượng bị khởi tố và truy nã về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết” quy định tại khoản 1 Điều 116 Bộ luật Hình sự ra đầu thú.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đối tượng Lý A Chà (sinh ngày 02/10/1992; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi sinh sống trước đây tại Bản Ún, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa - nay là xã Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa; số CCCD: 014092000050, cấp ngày 06/3/2018) hiện không có mặt tại địa phương mà đang sinh sống, cư trú tại nước ngoài.

Qua công tác nắm tình hình quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh dân tộc, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Lý A Chà đã lợi dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải các video, bài viết có nội dung xuyên tạc, gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, các bài viết này còn gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, đối tượng còn đưa các thông tin bịa đặt, sai sự thật nhằm xâm phạm danh dự, uy tín, đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức.

Căn cứ kết quả điều tra thu thập chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra các quyết định tố tụng gồm: Quyết định khởi tố vụ án vào ngày 11/01/2024; Quyết định khởi tố bị can vào ngày 10/01/2025; và Quyết định truy nã đối với Lý A Chà về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết” vào ngày 11/01/2025.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa kêu gọi Lý A Chà sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 233; khoản 2 Điều 243; khoản 2 Điều 290 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021, 2024, 2025) và Thông tư liên tịch số 05/2025/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/7/2025 quy định về phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị can, bị cáo, nếu đến hết ngày 30/11/2026, Lý A Chà không đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành kết luận điều tra để đề nghị truy tố vắng mặt theo đúng quy định của pháp luật.

Mọi thông tin liên quan hoặc phối hợp cung cấp, đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Nguyễn Văn Chính, số điện thoại: 0911.181.236 hoặc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ: số 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa)

LP (Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa)