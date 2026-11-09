Thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo bán lộc” xổ số qua livestream

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trong năm 2025-2026 tại tỉnh Đắk Lắk và một số địa phương trên cả nước. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn người, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng thông qua hình thức bán “lộc” xổ số trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, từ khoảng cuối năm 2025 đến nay, đối tượng Dương Kim Sang (sinh năm 1993, trú tại phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh) sử dụng các tài khoản Facebook mang tên “Sang Duong Shop”, “Hỷ Lộc” và tài khoản TikTok “Sang Duong Shop” để thường xuyên đăng tải video, bài viết có nội dung mang màu sắc tâm linh, dự đoán tài lộc như: “Bạn sẽ có nhiều may mắn và sẽ có lộc tài bất ngờ”, “Chiều nay tài khoản của bạn sẽ ting ting một số tiền khổng lồ”... nhằm thu hút sự chú ý, tạo sự tò mò cho người xem.

Sau đó, Sang tổ chức livestream vào 15 giờ và 20 giờ 30 hằng ngày trên Facebook, sử dụng hình ảnh, lời nói liên quan đến các yếu tố tâm linh như thần rắn, thầy, cô, ông hổ... để tạo lòng tin, khiến người xem tin rằng mình có khả năng dự đoán chính xác số đuôi kết quả xổ số kiến thiết 3 miền (gọi là “lộc”). Mỗi phiên livestream thu hút khoảng 2.000-3.000 tài khoản theo dõi trực tiếp.

Để nhận “lộc”, người xem được yêu cầu để lại số điện thoại trên livestream. Sau đó, nhân viên của Sang liên hệ qua Zalo, yêu cầu chuyển khoản từ 80.000 đồng đến 500.000 đồng vào tài khoản ngân hàng VPBank số 99886868, mang tên Trương Minh Hoàng (sinh năm 1994, chồng của Dương Kim Sang) để được tham gia các nhóm Zalo nhận số dự đoán.

Các nhóm Zalo này được thiết lập ở chế độ chỉ trưởng nhóm mới có quyền bình luận, đồng thời ẩn danh sách thành viên. Mỗi ngày, tài khoản trưởng nhóm thường sử dụng tên “Lộc Phát”, “Lộc lá”... để gửi các số đuôi kết quả xổ số. Người tham gia được dẫn dụ tin rằng mua vé số theo những con số này sẽ trúng thưởng. Mỗi nhóm thường hoạt động từ 3-5 ngày rồi giải tán.

Từ đầu năm 2026, các đối tượng thay đổi phương thức nhận tiền. Theo đó, người xem được yêu cầu bình luận số điện thoại kèm ký hiệu do các đối tượng quy ước như “ok”, “lụm”, “ông hổ”... trên livestream. Ngày hôm sau, các đối tượng gọi điện thỏa thuận bán “lộc” với giá từ 80.000 đồng đến 500.000 đồng, tùy từng ngày. Khoảng 3-4 ngày sau, hàng được giao đến người mua thông qua hình thức giao hàng thu tiền hộ (COD).

Tuy nhiên, sau khi mua “lộc” và sử dụng các số được cung cấp để mua vé số, người tham gia đều không trúng thưởng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người trên cả nước, với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những người đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên khẩn trương liên hệ trình báo.

Người bị hại có thể đến trực tiếp Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; hoặc liên hệ số điện thoại 069.4388.224, 034.838.4918, gặp Điều tra viên Hứa Quốc Thuận để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

LP