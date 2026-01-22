Thỏa thuận EU - Mercosur “đóng băng” vào phút chót tại Nghị viện châu Âu

Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu yêu cầu tiến hành một cuộc rà soát pháp lý đối với Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), một động thái có thể khiến thỏa thuận này bị trì hoãn nghiêm trọng, thậm chí là đổ vỡ.

Thỏa thuận EU–Mercosur bị trì hoãn, thậm chí là đổ vỡ. Ảnh: Al24news.

Với kết quả bỏ phiếu gồm 334 phiếu thuận, 324 phiếu chống và 11 phiếu trắng, ngày 21/1, Nghị viện châu Âu đã quyết định chuyển vấn đề liên quan đến hiệp định thương mại giữa EU và bốn quốc gia sáng lập Mercosur (Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay) lên Tòa án Công lý của Liên minh châu Âu.

Điều này đồng nghĩa với việc Tòa án Công lý của Liên minh châu Âu (CJEU) sẽ được giao nhiệm vụ xem xét liệu hiệp định có thể được áp dụng hợp pháp trước khi tất cả các quốc gia thành viên hoàn tất phê chuẩn, cũng như đánh giá liệu các điều khoản của hiệp định có hạn chế khả năng của EU trong việc ban hành chính sách về môi trường và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng hay không. Thông thường, Tòa án Công lý mất khoảng hai năm để đưa ra phán quyết đối với những yêu cầu như vậy.

Nghị viện châu Âu bỏ phiếu về việc chuyển giao pháp lý liên quan đến thỏa thuận thương mại EU-Mercosur. Ảnh: AFP.

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Ủy ban châu Âu cho biết, “hết sức lấy làm tiếc” trước kết quả của cuộc bỏ phiếu. Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu, ông Bernd Lange, gọi quyết định này là “hoàn toàn vô trách nhiệm” và là một “bàn thua phản lưới nhà”.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, một trong số những tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ hơn cả việc phê chuẩn thỏa thuận này giữa những căng thẳng trong những tháng gần đây, cũng đã ngay lập tức chỉ trích cuộc bỏ phiếu của Nghị viện, gọi kết quả này là “đáng tiếc” và cho rằng nó “đánh giá sai tình hình địa chính trị”. Trên mạng xã hội, ông Merz viết: “Chúng tôi tin chắc vào tính hợp pháp của thỏa thuận. Không thể trì hoãn thêm nữa. Hiệp định phải được triển khai áp dụng tạm thời ngay từ bây giờ.”

Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích cuộc bỏ phiếu của Nghị viện châu Âu hôm 21 tháng1. Ảnh: DW.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot lại hoan nghênh kết quả này. Bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội, ông Barrot viết: “Pháp sẵn sàng gánh trách nhiệm nói ‘không’ khi điều đó là cần thiết và lịch sử thường chứng minh chúng tôi đúng. Cuộc đấu tranh vẫn tiếp diễn nhằm bảo vệ nền nông nghiệp của chúng ta cũng như chủ quyền lương thực”.

