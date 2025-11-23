Thọ Lập giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Là vùng quê cách mạng, xã Thọ Lập hiện đang lưu giữ một kho tàng di sản văn hóa phong phú và giàu giá trị. Những năm qua, các di sản văn hóa luôn được gìn giữ và phát huy giá trị trở thành những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và là điểm đến du lịch hấp dẫn của người dân, du khách.

Đoàn viên, thanh niên tham quan Khu Di tích lịch sử cách mạng Yên Trường.

Vừa dẫn chúng tôi đi tham quan các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn xã, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thọ Lập Nguyễn Thị Mùi vừa kể: "Trên địa bàn xã hiện nay đang lưu giữ một kho tàng di tích lịch sử - văn hóa vô cùng quan trọng, giàu giá trị, trong đó nổi bật là các di tích lịch sử - văn hóa đã được công nhận và xếp hạng di tích cấp tỉnh như chùa Đầm, đình làng Quảng Thi, điện Kim Luân, đình làng Yên Lược, đình làng Yên Trường, Khu Di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, đền Phủ Día. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có hệ thống các bia ký khá phong phú. Mỗi một di tích đều gắn liền với quá trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của các thế hệ đi trước và có vai trò kết nối quá khứ - hiện tại với tương lai.

Khu Di tích lịch sử cách mạng Yên Trường - nơi diễn ra Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh vào ngày 29/7/1930. Tại đây có hệ thống cây xanh, ao cá, giếng nước được bố trí hài hòa, thân thiện gợi lại khung cảnh của làng quê truyền thống năm xưa, chúng tôi được bà Mùi kể về lịch sử của khu di tích như gợi lại quá khứ đấu tranh cách mạng oai hùng của các thế hệ đi trước. Với những giá trị lịch sử đặc biệt quan trọng, để lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu, học tập của các tầng lớp Nhân dân, từ năm 2016 tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo huyện Thọ Xuân trước đây làm chủ đầu tư dự án “Trùng tu, tôn tạo Khu Di tích lịch sử cách mạng Yên Trường”. Trong đó, nhà di tích được phục dựng nguyên mẫu nhà cũ, theo kiến trúc nhà truyền thống Bắc bộ 5 gian mái ngói, gỗ xoan. Nhà truyền thống được thiết kế theo kiến trúc đình làng truyền thống trước những năm 1940, trưng bày các hình ảnh, hiện vật liên quan tới sự kiện thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; quá trình lãnh đạo, trưởng thành và phát triển của phong trào cách mạng tại Thanh Hóa; những thành tựu Đảng bộ tỉnh đạt được kể từ ngày thành lập đến nay. Biểu tượng của khu di tích là sự kết hợp của các hình tượng trống đồng - chim hạc - cờ búa liềm, vừa tượng trưng cho sự hợp nhất của 3 chi bộ thành Đảng bộ tỉnh, vừa toát lên khí thế bứt phá vươn lên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Sau khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng đã trở thành “địa chỉ đỏ” thu hút lớp trẻ đến học tập và người dân, du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Dời Khu Di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, chúng tôi đến tham quan chùa Đầm (thôn Quảng Phúc) được xây dựng từ thế kỷ XIV. Theo lời kể của sư trụ trì Thích Nguyên Đạo, trước đây chùa là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng đạo Phật của tăng ni, phật tử nhiều huyện cũ của Thanh Hóa. Nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của Nhân dân và du khách, từ năm 2014 chùa đã được trùng tu, tôn tạo lại khang trang.

Với một hệ thống di tích lịch sử - văn hóa vô cùng đậm đặc từ di tích lịch sử cách mạng, đến hệ thống đình, chùa, bia ký... mỗi di tích đều chứa đựng ý nghĩa lịch sử, mà ở đó chúng ta thấy được một thời kỳ văn hóa, truyền thống tốt đẹp và trí tuệ của cha ông, sự hình thành và phát triển của quê hương, đất nước...

Theo bà Mùi, "Việc quan tâm trùng tu, tôn tạo các di tích luôn là nhiệm vụ được xã ưu tiên đặt lên hàng đầu. Xã đã đẩy mạnh vận động Nhân dân tham gia góp công, góp của, cùng với Nhà nước tu bổ, tôn tạo các di tích. Ngoài ra, xã đã ban hành quyết định thành lập ban quản lý các di tích trên địa bàn, trong đó phân công nhiệm vụ trực tiếp cho các phòng chuyên môn, các thôn có di tích phải chủ động trong việc trông coi, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích. Tích cực phát triển du lịch tâm linh để thu hút người dân, du khách đến tham quan, tìm hiểu".

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt