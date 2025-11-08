Thêm hàng nghìn chuyến bay bị hủy tại Mỹ do chính phủ tiếp tục đóng cửa

Hotline: 0822.173.636   |

Hàng nghìn chuyến bay tại Mỹ đã bị hoãn, hủy trong ngày 7/11 sau khi quyết định giảm lưu lượng hàng không có hiệu lực trong bối cảnh thiếu nhân viên kiểm soát không lưu trong thời gian chính phủ liên bang đóng cửa.

Hàng nghìn chuyến bay tại Mỹ đã bị hoãn, hủy trong ngày 7/11 sau khi quyết định giảm lưu lượng hàng không có hiệu lực trong bối cảnh thiếu nhân viên kiểm soát không lưu trong thời gian chính phủ liên bang đóng cửa.

Theo trang web theo dõi chuyến bay của Mỹ FlightAware, tính đến 17h00 ngày 7/11 đã có 4.309 chuyến bay bị hoãn và 1.002 chuyến bay bị hủy. Trước đó cũng đã có hơn 7.000 chuyến bay bị hoãn trong ngày 6/11.

Tình trạng trên diễn ra sau khi Bộ Giao thông Vận tải Mỹ và Cục Hàng không Liên bang (FAA) thông báo chính phủ liên bang sẽ giảm lưu lượng hàng không tại 40 khu vực, bắt đầu từ ngày 7/11. Cụ thể, FAA yêu cầu giảm 4% hoạt động bay trong ngày 7/11 và tăng lên 6% vào ngày 11/11, 8% ngày 13/11 và 10% ngày 14/11.

Giám đốc FAA Bryan Bedford cho rằng việc giảm 10% công suất là phù hợp để "tiếp tục giảm áp lực cho các kiểm soát viên không lưu” và nếu tình trạng thiếu hụt nhân sự trở nên nghiêm trọng hơn, cơ quan này sẽ có thêm các biện pháp bổ sung.

Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy cảnh báo tỷ lệ cắt giảm chuyến bay có thể lên tới 20% nếu tình trạng đóng cửa chính phủ tiếp tục kéo dài.

Kể từ khi Chính phủ liên bang Mỹ bắt đầu đóng cửa, đã có khoảng 13.000 kiểm soát viên không lưu và 50.000 nhân viên an ninh sân bay buộc phải làm việc không lương.

Bộ trưởng Duffy cho biết một số kiểm soát viên không lưu đã phải làm việc 10 giờ/ngày và 6 ngày/tuần. Việc ngày càng có nhiều nhân viên nghỉ việc, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng trong ngành hàng không, làm trầm trọng thêm tình trạng chậm trễ chuyến bay ở nhiều khu vực và dấy lên lo ngại về an toàn hàng không./.

Theo TTXVN

