Văn Nho đưa nghị quyết vào cuộc sống

Xã Văn Nho được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Văn Nho, Kỳ Tân. Sau hợp nhất, Đảng bộ xã có 566 đảng viên, sinh hoạt ở 27 chi bộ, đảng bộ cơ sở. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Văn Nho lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người và khối đại đoàn kết toàn dân. Tranh thủ thời cơ, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh, bền vững dựa trên khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Chú trọng phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Cán bộ xã Văn Nho hướng dẫn Nhân dân chăm sóc diện tích rừng luồng.

Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Nho Lê Thị Hải Lý, cho biết: "Ngay sau đại hội, Đảng ủy xã đã tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết đến các chi bộ và toàn thể đảng viên. Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ xã kịp thời ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và hằng năm. Các mục tiêu của nghị quyết được cụ thể hóa thành chương trình hành động sát thực với tình hình từng thôn, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá. Chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nói đi đôi với làm, thực sự coi mình là công bộc của dân, gắn bó mật thiết với người dân, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Mọi nội dung công việc đều được định lượng bằng chỉ tiêu cụ thể theo từng năm, đảm bảo tính khả thi và phù hợp thực tiễn của địa phương".

Quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của đại hội, UBND xã đang tập trung mọi nguồn lực để tạo bước ngoặt mới trong sản xuất nông nghiệp, thông qua việc tích tụ ruộng đất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật hiện đại để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Đặc biệt, xã chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị các nông sản đặc sản như khoai mán ruột vàng, khoai tây, lúa nếp hạt cau... từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường. Tập trung phát triển chăn nuôi theo quy mô vừa và nhỏ theo hình thức bán công nghiệp để đạt hiệu quả cao và bảo đảm an toàn dịch bệnh; tận dụng diện tích mặt nước để nuôi cá, đặc biệt là cá trắm, cá dốc... Chủ động phát triển kinh tế lâm nghiệp, mở rộng diện tích trồng cây vầu, chăm sóc, thâm canh phục tráng, nâng cao hiệu quả kinh tế rừng luồng; trồng và bảo tồn các loại cây dược liệu dưới tán rừng; làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, phát triển rừng hiệu quả, bền vững. Khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng có lợi thế, có giá trị gia tăng cao như luồng, tre, keo, xoan... Huy động mọi nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn hợp pháp khác để đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông nông thôn, thực hiện kiên cố hóa kênh mương, giao thông nội đồng theo phương thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm; hoàn thiện cơ sở vật chất y tế, giáo dục theo hướng hiện đại.

Chi bộ thôn Bo Hạ đã tập trung quán triệt nghị quyết, xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của thôn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân góp công, góp của, hiến đất mở rộng đường giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của thôn.

Bí thư chi bộ, trưởng thôn Hà Thanh Nhiệt, cho biết: “Chi bộ lãnh đạo Nhân dân tập trung phát triển kinh tế; vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Trong đó, thôn tập trung mở rộng diện tích cây khoai mán; chăm sóc phục tráng rừng luồng; gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời huy động mọi nguồn lực, trong đó chú trọng đến nguồn lực trong Nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng, phấn đấu xây dựng Bo Hạ trở thành thôn kiểu mẫu.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lê Thị Hải Lý khẳng định: “Với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Văn Nho tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả, quản lý, điều hành của chính quyền. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội, phấn đấu xây dựng xã Văn Nho trở thành xã phát triển khá của khu vực miền núi cao vào năm 2030”.

Bài và ảnh: Xuân Cường