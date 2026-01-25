Biến nghị quyết thành hành động cụ thể

Với cách làm chủ động, sáng tạo, chỉ trong thời gian ngắn sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lĩnh Toại đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức quán triệt rộng rãi tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhằm biến nghị quyết đại hội thành hành động cụ thể, tạo động lực để địa phương phát triển.

Cán bộ xã Lĩnh Toại thăm mô hình trồng bưởi của hộ gia đình chị Trịnh Thị Hà ở thôn Phú Thọ.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đề ra 25 chỉ tiêu và 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoàng Văn Long cho biết: "Đảng ủy đã cụ thể hóa nghị quyết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và linh hoạt điều chỉnh để thích ứng với tình hình mới. Trong quá trình triển khai, đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, gắn trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao nhất".

Từ nghị quyết của đảng bộ xã, các phòng, ban đã cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể. UBND xã đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung, lập các quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; rà soát, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể hóa chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 để tổ chức triển khai thực hiện. Bám sát vào quy hoạch chung của tỉnh giai đoạn 2025-2030 và các quy hoạch cấp huyện cũ còn phù hợp để thực hiện xây dựng quy hoạch của xã theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh nhằm quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả và phát triển bền vững.

Trong nông nghiệp, đã ban hành kế hoạch về tích tụ để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao giai đoạn 2026-2030. Kêu gọi các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào nông nghiệp, khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất áp dụng các tiêu chuẩn từ VietGAP để hướng tới nông nghiệp hữu cơ có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, chất lượng sản phẩm tốt. Vận động Nhân dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất; chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác và nuôi trồng thủy sản... Khuyến khích phát triển ngành công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp; ưu tiên phát triển các ngành sản xuất công nghệ cao không ô nhiễm môi trường; tiếp tục duy trì các ngành sản xuất có lợi thế, thu hút nhiều lao động tham gia. Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển...

Với việc thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, năm 2025 kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển, trên từng lĩnh vực đều có những chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 25 chỉ tiêu chủ yếu, có 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 19 chỉ tiêu đạt kế hoạch, chỉ còn 4 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng đạt 6,22%, tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành (năm 2025) ước đạt 1.837 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản đạt 25,1%; công nghiệp - xây dựng 47,57%; dịch vụ 27,33%. Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 874 tỷ đồng. Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định. Các mô hình nuôi cá truyền thống, cá - lúa kết hợp, nuôi cá lồng bè, tôm càng xanh, ốc nhồi thương phẩm được duy trì. Hiện xã tập trung tích tụ được 11ha đất nông nghiệp sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; 35ha sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP; 181ha nuôi trồng thủy sản... Toàn xã hiện có 35 doanh nghiệp, 5 HTX dịch vụ nông nghiệp, 160 hộ kinh doanh cá thể hoạt động ổn định, góp phần tăng thu ngân sách địa phương, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân. Chương trình giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ và đạt kết quả tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,59%, hộ cận nghèo còn 5,17%.

Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cơ bản đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Trung tâm hiện đang niêm yết công khai 429 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, có gắn mã QR để người dân tra cứu khi đến thực hiện giao dịch hành chính. Từ ngày 1/7 đến 31/12/2025, trung tâm tiếp nhận 3.958 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,72%. 100% hồ sơ của xã được công khai tiến độ, kết quả giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia. Tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến một phần 2.091 hồ sơ, toàn trình 1.616 hồ sơ, đạt tỷ lệ 94%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Thực tiễn ở xã Lĩnh Toại cho thấy, khi nghị quyết được cụ thể hóa bằng hành động thực tiễn, sát dân, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân sẽ tạo sức mạnh tổng hợp, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể.

Bài và ảnh: Phan Nga