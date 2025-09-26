Thanh Hóa thực hiện cấm biển từ 6 giờ 00 ngày 27/9 để ứng phó với bão số 10

Ngày 26/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 15/CĐ-PTDS về việc cấm biển để ứng phó với bão số 10 (Bualoi), năm 2025.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 26/9/2025, trong đó giao Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh căn cứ diễn biến của bão số 10 và tình hình thực tế chủ động tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh xem xét, ban hành Công điện về việc cấm biển (trong đó lưu ý thời gian cấm biển sớm hơn so với các cơn bão trước đây). Căn cứ các bản tin của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia về diễn biến, tình hình và hướng di chuyển bão số 10; theo đó đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng; để đảm bảo an toàn cho người, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh quyết định cấm biển trên địa bàn tỉnh từ 06 giờ 00 ngày 27/9/2025 cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1.Tổ chức cấm biển trên địa bàn từ 06 giờ 00 ngày 27/9/2025 cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão; yêu cầu giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho các tàu, thuyền ra khơi trong thời gian cấm biển. Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ huy tỉnh nếu chủ quan, lơ là trong việc tổ chức cấm biển, dẫn tới thiệt hại về người và tài sản.

2.Hướng dẫn, sắp xếp tàu, thuyền, quản lý chặt chẽ tại nơi neo đậu, tránh trú đảm bảo an toàn theo đúng quy định. Tuyệt đối không nổ máy động cơ khi đã neo đậu, kiên quyết không để người ở lại trên các phương tiện khi bão đổ bộ.

3.Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để kịp thời tổng hợp, báo cáo theo quy định.

4.Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

LP