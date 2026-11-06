Thanh Hóa tăng 14 bậc giải ngân vốn đầu tư công so với giữa tháng 6

Tính đến ngày 31/10, Thanh Hóa đã giải ngân đạt 74,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 18 trong 34 tỉnh, thành phố. So với giữa tháng 6, thứ hạng này đã tăng 14 bậc, đồng thời thu hẹp khoảng cách với tỷ lệ bình quân cả nước từ 10,6 xuống còn 1,7 điểm phần trăm.

Đầu tháng 4/2026, tỷ lệ giải ngân của Thanh Hóa đạt 7,6%, thấp hơn mức bình quân cả nước 3,6 điểm phần trăm, xếp thứ 20.

Đến giữa tháng 5/2026, tỷ lệ giải ngân của tỉnh tăng lên 10,7% nhưng thứ hạng giảm xuống vị trí 26. Ngày 18/6, tỉnh đạt 15,1%, xếp thứ 32. Đây là vị trí thấp nhất và cũng là thời điểm chênh lệch với mức bình quân cả nước lớn nhất trong các kỳ được thống kê.

Đến ngày 27/8, tỷ lệ giải ngân của Thanh Hóa đạt 48,78%, đưa tỉnh trở lại vị trí thứ 22 và thu hẹp khoảng cách với bình quân cả nước xuống dưới 1 điểm phần trăm.

Ngày 10/9, tỉnh đạt 51,6%, vượt mức bình quân cả nước 0,4 điểm phần trăm. Đến ngày 24/9, tỷ lệ giải ngân tăng lên 56,7%, cao hơn bình quân cả nước 1,2 điểm phần trăm, giữ vị trí thứ 17.

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Từ ngày 24/9 đến hết tháng 10, tỷ lệ giải ngân của Thanh Hóa tăng thêm 18,2 điểm phần trăm, đạt 74,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 18 trong 34 tỉnh, thành phố.

Năm 2026, Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 15.752 tỷ đồng vốn đầu tư công. Theo số liệu Kho bạc Nhà nước Khu vực XI dự kiến báo cáo, đến hết ngày 5/11 tỉnh đã giải ngân 11.570,5 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn này, tương ứng tỷ lệ dự kiến 76,2% theo cách tính của Bộ Tài chính.

Thanh Hóa phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công năm 2026 và đang chủ động đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng để có thể giải ngân ngay từ tháng 1 và khởi công các dự án trong quý I/2027.

Nếu tính cả nguồn vốn kéo dài từ năm 2025, tính đến ngày 5/11, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của Thanh Hóa là 20.658 tỷ đồng. Lũy kế đến hết ngày 5/11, toàn tỉnh giải ngân gần 13.930,8 tỷ đồng, đạt 67,4% tổng kế hoạch. Khối lượng giải ngân vốn tăng mạnh vào cuối tháng 10. Từ ngày 22 đến 30/10, toàn tỉnh giải ngân thêm 1.212,7 tỷ đồng, cao hơn mức tăng 766,6 tỷ đồng của kỳ trước, đưa tỷ lệ giải ngân tăng từ 60,01% lên 65,88%. Từ ngày 30/10 đến 5/11, giá trị giải ngân tăng thêm khoảng 320,8 tỷ đồng, đưa tỷ lệ thực hiện lên 67,4%. Riêng ngày 5/11, giá trị giải ngân toàn tỉnh tăng 105,573 tỷ đồng. Trong 5 chủ đầu tư được giao vốn lớn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp có mức tăng cao nhất, với 40,501 tỷ đồng. Cùng ngày, 25 xã, phường ghi nhận giải ngân với tổng giá trị 33,37 tỷ đồng.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đang yêu cầu các chủ đầu tư rà soát tiến độ từng dự án, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn tháo gỡ vướng mắc, kiểm tra kết quả giải ngân theo từng mốc.

Các đơn vị phải kiểm soát chất lượng thi công, kiên quyết thay thế nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, quyết tâm giải ngân 100% nguồn vốn phân bổ.

Song song với việc hoàn thành kế hoạch năm 2026, tỉnh yêu cầu đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng để “giải ngân ngay từ tháng 1 và khởi công các dự án trong quý I/2027”.

Minh Hằng