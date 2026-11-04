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Thanh Hóa đề ra mục tiêu năm 2027 nằm trong Top 10 tỉnh, thành có tốc độ tăng trưởng cao nhất

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(Baothanhhoa.vn) - Với tốc độ tăng trưởng GRDP quý III/2026 đạt 10,49%, Thanh Hóa hiện xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố, tăng 19 bậc so với quý II. Trong 9 tháng, thu ngân sách Nhà nước đạt 49.836 tỷ đồng, dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Lũy kế 10 tháng, thu ngân sách toàn tỉnh ước đạt 56.660 tỷ đồng, tăng 15,24% so với cùng kỳ và vượt 9,7% so với dự toán. Đáng chú ý, với mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 đạt 11%, Thanh Hóa thuộc nhóm 10 địa phương đặt mục tiêu cao nhất cả nước, chỉ sau 3 thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội.

Thanh Hóa đề ra mục tiêu năm 2027 nằm trong Top 10 tỉnh, thành có tốc độ tăng trưởng cao nhất

Với tốc độ tăng trưởng GRDP quý III/2026 đạt 10,49%, Thanh Hóa hiện xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố, tăng 19 bậc so với quý II. Trong 9 tháng, thu ngân sách Nhà nước đạt 49.836 tỷ đồng, dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Lũy kế 10 tháng, thu ngân sách toàn tỉnh ước đạt 56.660 tỷ đồng, tăng 15,24% so với cùng kỳ và vượt 9,7% so với dự toán. Đáng chú ý, với mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 đạt 11%, Thanh Hóa thuộc nhóm 10 địa phương đặt mục tiêu cao nhất cả nước, chỉ sau 3 thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội.

Thanh Hóa đề ra mục tiêu năm 2027 nằm trong Top 10 tỉnh, thành có tốc độ tăng trưởng cao nhất

Thanh Hóa đề ra mục tiêu năm 2027 nằm trong Top 10 tỉnh, thành có tốc độ tăng trưởng cao nhất

Từ khóa:

#GRDP #Thanh hóa #Mục tiêu tăng trưởng #tỉnh #Thành phố #Tốc độ tăng trưởng #cả nước #Quảng ninh #Hải phòng #Hà nội

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