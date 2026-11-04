Thanh Hóa đề ra mục tiêu năm 2027 nằm trong Top 10 tỉnh, thành có tốc độ tăng trưởng cao nhất

Quýt hoi mất mùa Kinh tế 10:06 04/11/2026 (Baothanhhoa.vn) - Tháng 11 hàng năm là thời điểm bắt đầu bước vào mùa thu hoạch đặc sản quýt hoi. Thế nhưng, thay vì những chùm trái vàng ươm, lúc lỉu như mọi năm, năm nay hầu hết các vườn quýt tại hai xã Pù Luông và Bá Thước - nơi được mệnh danh là “thủ phủ quýt...

Hiệu quả từ các mô hình sản xuất ở miền Tây xứ Thanh Kinh tế 08:45 04/11/2026 (Baothanhhoa.vn) - Nhiều xã ở miền Tây xứ Thanh đã tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường. Sự chuyển dịch này đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho...

Áp dụng công nghệ nâng chất lượng sản phẩm chè Bình Sơn Kinh tế 08:20 04/11/2026 (Baothanhhoa.vn) - Vùng đất Bình Sơn cũ nay thuộc thôn 7, xã Thọ Bình là một trong những vùng trồng chè trọng điểm của tỉnh, mang lại giá trị kinh tế cao và tạo sinh kế ổn định cho hàng trăm hộ dân. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường và xu...

Vốn FDI đăng ký vào Việt Nam cao nhất 17 năm Kinh tế 07:40 04/11/2026 10 tháng năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ và cao nhất kể từ năm 2009.