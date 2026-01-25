Thanh Hóa công bố hết dịch bệnh tả lợn châu Phi

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa, đến nay dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát. Ổ dịch tả lợn châu Phi cuối cùng tại xã Thiệu Hóa đã qua 21 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới. Hôm nay 25/1, 132/132 xã, phường đã thực hiện công bố hết dịch bệnh tả lợn châu Phi.

Hộ chăn nuôi xã Nga An tăng cường vệ sinh, khử trùng tiêu độc để ngăn ngừa dịch bệnh.

Lũy kế, từ ngày 30/6/2025 đến 18h ngày 4/1/2026, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 10.141 hộ, 1.700 thôn của 132 xã, phường buộc phải tiêu hủy trên 101.300 con lợn, với trọng lượng hơn 6.760 tấn lợn hơi.

Để khống chế, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, bùng phát, cấp ủy chính quyền, các ngành chức năng và các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch. Đến ngày 25/1 dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, không phát sinh thêm ổ dịch mới và công bố hết dịch.

Sau khi hết dịch, để đảm bảo dịch bệnh không phát sinh trở lại, các địa phương tiếp tục giám sát dịch bệnh, tăng cường công tác quản lý chăn nuôi, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học...

Theo lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa, dịch bệnh tả lợn châu Phi được kiểm soát và công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh trước Tết là nỗ lực của ngành Nông nghiệp và các địa phương. Nhờ đó, hoạt động chăn nuôi tái đàn, tăng đàn, mua bán, vận chuyển, kinh doanh thịt lợn trên địa bàn tỉnh trở lại bình thường theo quy định, sẽ đáp ứng được nhu cầu mua thực phẩm tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lan Hương