Thanh Hóa giảm 5 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sau sắp xếp

Theo các quyết định về sắp xếp cơ sở giáo dục đã được UBND tỉnh ban hành, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) sẽ được tổ chức lại thành 5 trung tâm.

Trung tâm GDNN-GDTX Như Xuân.

Theo đó, Trung tâm GDNN-GDTX Như Xuân được sáp nhập vào Trung tâm GDNN-GDTX Như Thanh. Đơn vị sau sáp nhập có tên Trung tâm GDNN-GDTX Như Thanh, trụ sở chính tại thôn Bến Sung 2, xã Như Thanh; phân hiệu tại thôn Yên Xuân, xã Như Xuân.

Trung tâm GDNN-GDTX Thiệu Hóa được sáp nhập vào Trung tâm GDNN-GDTX Triệu Sơn. Trung tâm sau sáp nhập có trụ sở chính tại thôn Dân Lực, xã Triệu Sơn và phân hiệu tại thôn Phú Hưng, xã Thiệu Hóa.

Trung GDNN-GDTX Hà Trung được sáp nhập vào Trung tâm GDNN-GDTX Hậu Lộc. Trụ sở chính của đơn vị sau sáp nhập đặt tại thôn Trần Phú, xã Hậu Lộc; phân hiệu tại thôn Hòa Bình, xã Hà Trung.

Trung tâm GDNN-GDTX Nghi Sơn được sáp nhập vào Trung tâm GDNN-GDTX Nông Cống. Trung tâm sau sắp xếp đặt trụ sở chính tại số 216 đường Lam Sơn, thôn Yên Hòa, xã Nông Cống; phân hiệu tại số 41 Lê Thế Sơn, phường Tĩnh Gia.

Ở khu vực miền núi, Trung tâm GDNN-GDTX Quan Sơn được sáp nhập vào Trung tâm GDNN-GDTX Quan Hóa. Đơn vị sau sáp nhập giữ tên Trung tâm GDNN-GDTX Quan Hóa, trụ sở chính tại thôn Hồi Xuân, xã Hồi Xuân; phân hiệu tại số 43 đường Mường Hạ, xã Quan Sơn.

Như vậy, từ 10 trung tâm GDNN-GDTX sau sáp nhập, tỉnh Thanh Hóa còn 5 trung tâm, các cơ sở cũ tiếp tục được sử dụng dưới hình thức trụ sở chính và phân hiệu.

Các cơ sở sau sáp nhập đều là đơn vị giáo dục công lập, có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu riêng, chịu sự quản lý của Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì việc bàn giao, tiếp nhận người học, viên chức, người lao động hợp đồng, tài chính, tài sản, dự án, hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan, hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Theo phương án tổng thể được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 5/8/2026, tính đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh có 24 cơ sở giáo dục thường xuyên công lập, gồm 23 trung tâm GDNN-GDTX và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật tổng hợp tỉnh Thanh Hóa. Tỉnh có 8 trường trung cấp công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Các trung tâm GDNN-GDTX là loại hình cơ sở vừa thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, vừa tổ chức hoặc phối hợp đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu học văn hóa, học nghề và học tập thường xuyên của người dân. Việc sắp xếp lần này thực hiện đối với các trung tâm GDNN-GDTX có quy mô đào tạo nhỏ, số lớp học và số lượng học viên ít, hoạt động chưa hiệu quả hoặc có vị trí địa lý gần nhau, thuận lợi cho việc tổ chức lại nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác cơ sở vật chất. Sau khi sắp xếp, bảo đảm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, đào tạo nghề và học tập suốt đời của người dân trên địa bàn liên xã, phường; không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của người học và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Linh Hương