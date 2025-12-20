Thâm hụt ngân sách của Đức sẽ đạt mức kỷ lục vào năm 2028

Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) vừa cảnh báo, quốc gia này đang trên đà ghi nhận mức thâm hụt ngân sách lớn nhất kể từ khi thống nhất cách đây 3 thập kỷ, trong bối cảnh Berlin đẩy mạnh chi tiêu quân sự và viện trợ tài chính cho Ukraine.

Ngân hàng trung ương Đức. Ảnh: Ledger Insights.

Trong báo cáo kinh tế hàng tháng công bố hôm 19/12, Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) cho biết thâm hụt ngân sách chính phủ sẽ tăng đều đặn và đạt 4,8% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2028, mức cao nhất kể từ năm 1995, khi mức thâm hụt đạt đỉnh trong những năm sau khi nước Đức thống nhất. Nợ công cũng được dự báo sẽ tăng trong cùng kỳ.

Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) cho rằng sự gia tăng thâm hụt ngân sách chủ yếu là do chi tiêu quốc phòng tăng cao, việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, cắt giảm thuế và tăng các khoản chi trả xã hội.

Theo Bundesbank, kế hoạch hiện tại của Berlin đầu tư hàng trăm tỷ euro vào quân sự và cơ sở hạ tầng đánh dấu sự đi chệch khỏi “chính sách kiềm chế tài chính” của Đức và nếu không có các biện pháp khắc phục, sẽ khiến nợ công “vượt xa giới hạn phanh nợ”. Ngân hàng trung ương cũng đồng thời kêu gọi hành động khẩn cấp để kiểm soát tài chính công.

Mặc dù thâm hụt ngày càng tăng, song tỷ lệ nợ trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở Đức dự kiến ​​sẽ vẫn thấp hơn so với các nước châu Âu khác, với dự báo cho thấy tỷ lệ này sẽ vào khoảng 68% vào năm 2028 so với mức 63% hiện tại, trong khi tỷ lệ này vượt quá 100% ở các nước như Italia và Pháp.

Quy định về giới hạn nợ của Đức cho phép vay nợ ở mức 0,35% GDP. Chính phủ Đức, gồm liên minh giữa đảng Dân chủ Cơ đốc giáo trung hữu và đảng Dân chủ Xã hội trung tả, đã nhận được cơ chế miễn trừ dành cho chi tiêu quốc phòng và một quỹ cơ sở hạ tầng đặc biệt trị giá 500 tỷ euro (585,60 tỷ đô la).

Chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz đã thúc đẩy việc mở rộng quân đội Đức, xây dựng “đội quân chính quy mạnh nhất châu Âu” và tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Theo Reuters, viện trợ của Đức cho Kiev có thể đạt 13,2 tỷ đô la vào năm 2026.

Thúy Hà

Nguồn: RT/Reuters