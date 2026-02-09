Thái Lan: Thủ tướng Anutin và đảng Bhumjaithai thắng lớn trong bầu cử, củng cố vị thế dẫn dắt chính phủ mới

Đảng Bhumjaithai của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul giành chiến thắng vượt trội trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2, mở ra triển vọng hình thành một chính phủ ổn định hơn sau giai đoạn kéo dài bất ổn chính trị, đồng thời tạo thuận lợi cho việc triển khai chương trình nghị sự ưu tiên về kinh tế và an ninh.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai và ứng cử viên thủ tướng, đến dự họp báo tại trụ sở đảng vào ngày tổng tuyển cử, tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ do Ủy ban Bầu cử Thái Lan công bố cho thấy, đảng Bhumjaithai của Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã giành chiến thắng rõ rệt trong cuộc tổng tuyển cử Hạ viện diễn ra ngày 8/2. Khi gần 95% số điểm bỏ phiếu được kiểm đếm, đảng Bhumjaithai giành khoảng 190–192 ghế trong tổng số 500 ghế tại Hạ viện, bỏ xa các đối thủ chính.

Đứng thứ hai là Đảng Nhân dân với khoảng 85–117 ghế, trong khi đảng Pheu Thai – lực lượng từng giữ vai trò chủ đạo trên chính trường Thái Lan – chỉ giành được khoảng 60–74 ghế. Các đảng nhỏ khác chia nhau hơn 110 ghế còn lại.

Dù chưa giành được đa số tuyệt đối, đảng Bhumjaithai được đánh giá đang ở vị thế thuận lợi để thành lập chính phủ mới, đặc biệt khi có khả năng nhận được sự ủng hộ từ các đảng bảo thủ đồng minh. Thủ tướng Anutin cho biết sẽ chờ kết quả chính thức trước khi tiến hành các bước đàm phán liên minh, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên cao nhất là lợi ích quốc gia.

Thủ tướng Thái Lan kiêm lãnh đạo đảng Bhumjaithai, ông Anutin Charnvirakul (ở giữa) phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở đảng sau cuộc tổng tuyển cử ở Bangkok, Chủ nhật, ngày 8 tháng 2 năm 2026. Ảnh: AP

Phát biểu trước báo giới, ông Anutin khẳng định chiến thắng của Bhumjaithai là chiến thắng của toàn thể người dân Thái Lan, bất kể lựa chọn chính trị, đồng thời cam kết nỗ lực tối đa để phục vụ đất nước trong khuôn khổ thể chế dân chủ với Nhà vua là nguyên thủ quốc gia.

Giới phân tích cho rằng, thắng lợi này phản ánh hiệu quả chiến lược vận động cử tri dựa trên thông điệp ổn định, thực dụng và nhấn mạnh yếu tố đoàn kết dân tộc.

Cùng với bầu cử Hạ viện, cử tri Thái Lan cũng tham gia cuộc trưng cầu ý dân về việc soạn thảo một bản hiến pháp mới thay thế hiến pháp năm 2017. Kết quả kiểm phiếu ban đầu cho thấy đa số cử tri ủng hộ việc xây dựng hiến pháp mới. Nếu được thông qua đầy đủ theo quy trình, quốc hội khóa mới sẽ bắt đầu tiến trình sửa đổi với ít nhất hai cuộc trưng cầu bổ sung.

Cuộc bầu cử lần này được đánh giá là dấu mốc quan trọng đối với đời sống chính trị Thái Lan, trong bối cảnh cử tri kỳ vọng một chính phủ ổn định hơn, thúc đẩy phục hồi kinh tế và giảm thiểu những bất ổn kéo dài trong nhiều năm qua.

