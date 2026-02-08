Thái Lan sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử với an ninh được thắt chặt

Hôm nay (8/2), cử tri Thái Lan trên cả nước bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử Hạ viện, trong bối cảnh các điểm bỏ phiếu đã được chuẩn bị đầy đủ và các biện pháp an ninh được tăng cường.

Thái Lan sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử với an ninh được thắt chặt. Ảnh: The Derrick

Trước đó, Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết toàn bộ các điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước đã sẵn sàng cho ngày bầu cử, với công tác bảo đảm an ninh được triển khai tại hơn 400 khu vực bầu cử.

Theo cơ quan chức năng, cảnh sát Thái Lan đã huy động hơn 126.000 sĩ quan để bảo vệ gần 100.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc, nhằm duy trì an ninh, trật tự công cộng trong suốt quá trình bầu cử cho đến khi hoàn tất kiểm phiếu.

Trong tuyên bố cùng ngày, Tổng Cảnh sát trưởng quốc gia Kitrat Phanphet yêu cầu toàn thể lực lượng thực thi nghiêm các quy định pháp luật, đồng thời tăng cường phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm như mua phiếu bầu, buôn bán rượu trái phép trong thời gian bầu cử và gian lận trong quá trình vận chuyển hòm phiếu, cả trước và trong ngày bầu cử.

Ngày 8/2, cử tri Thái Lan trên cả nước bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử Hạ viện. Ảnh: Al Jazeera

Theo Ủy ban Bầu cử Thái Lan, khoảng 52,92 triệu công dân từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tham gia bầu cử Hạ viện. Trong số này, khoảng 1,97 triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu sớm vào tuần trước.

Thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy, đảng Tự hào Thái Lan do Thủ tướng tạm quyền Anutin Charnvirakul lãnh đạo đang tiếp tục bám đuổi đảng Nhân dân về tỷ lệ ủng hộ; trong khi đảng Vì nước Thái được gia đình cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra hậu thuẫn, cũng đang bám sát.

Giới phân tích nhận định, khó có đảng nào giành được đa số ghế áp đảo tại Hạ viện, khiến tiến trình hình thành chính phủ mới nhiều khả năng phụ thuộc các cuộc thương lượng hậu bầu cử.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã mời 44 quan sát viên quốc tế đến từ 17 quốc gia và các tổ chức ngoại giao tham gia theo dõi toàn bộ quy trình bỏ phiếu và kiểm đếm. An ninh thủ đô Bangkok và các tỉnh biên giới phía Nam đang được siết chặt sau khi lực lượng chức năng phát hiện nhiều thiết bị nổ tự chế tại các điểm công cộng.

Minh Phương

Nguồn: Xinhua, TRT World, France 24