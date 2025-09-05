Thái Lan: Ông Anutin Charnvirakul được bầu làm Thủ tướng

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 5/9, Hạ viện Thái Lan với 492 thành viên đã triệu tập phiên họp đặc biệt với để bầu Thủ tướng mới, một tuần sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vì vi phạm đạo đức công vụ.

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: Reuters)

Hai ứng cử viên thủ tướng được đề cử bỏ phiếu là ông Anutin Charnvirakul, sinh năm 1966, lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) và ông Chaikasem Nitisiri, sinh năm 1948, thuộc đảng Vì nước Thái (Pheu Thai). Cả hai đều là những ứng cử viên thủ tướng đã được các đảng của họ đăng ký trước cuộc tổng tuyển cử tháng 5/2023.

Cuộc bỏ phiếu được tiến hành công khai, với các nghị sỹ được triệu tập riêng lẻ theo thứ tự bảng chữ cái để tuyên bố lựa chọn của họ là chấp thuận, không chấp thuận hoặc bỏ phiếu trắng.

Để giành chiến thắng, một ứng cử viên phải giành được hơn một nửa số phiếu bầu, hoặc ít nhất 247 phiếu. Kết quả, với 311/490 phiếu ủng hộ, ông Anutin đã giành chiến thắng.

Ông Anutin xuất thân trong một gia đình có công ty xây dựng lớn tại Thái Lan. Ông bắt đầu tham gia chính trường từ năm 1996. Trong cuộc tổng tuyển cử Thái Lan năm 2019 và 2023, ông là ứng cử viên của đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) cho chức vụ thủ tướng.

Ông là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế dưới thời Chính phủ Thủ tướng Prayut Chan-o-cha trong nhiệm kỳ 2019-2023. Sau cuộc bầu cử năm 2023, đảng Bhumjaithai của ông liên minh với đảng Pheu Thai cầm quyền chính phủ mới và ông tiếp tục giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ dưới thời chính phủ của hai Thủ tướng là Srettha Thavisin và Paetongtarn Shinawatra.

Tuy nhiên, ngày 18/6, đảng Bhumjaithai đã tuyên bố rút khỏi chính phủ liên minh để phản đối vụ rò rỉ cuộc điện đàm trước đó cùng ngày giữa bà Paetongtarn với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen trong bối cảnh quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia lúc đó đang căng thẳng liên quan đến vấn đề biên giới.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, ông Anutin cho biết việc giải quyết các vấn đề kinh tế và giải quyết căng thẳng với Campuchia là một trong những ưu tiên của chính phủ tương lai.

Theo thỏa thuận mà đảng Bhumjaithai đã ký với đảng Nhân dân (PP) đối lập để đổi lấy sự ủng hộ của 143 nghị sỹ đảng này đối với việc ủng hộ ông Anutin trở thành Thủ tướng mới, chính phủ sắp tới của ông Anutin sẽ giải tán Hạ viện trong vòng 4 tháng kể từ khi có tuyên bố chính sách trước Quốc hội để mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử mới tại Thái Lan./.

Theo TTXVN