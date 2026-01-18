Tết là phải vui

Trước đây giữa chạp chợ hoa tết mới nhúc nhắc. Nhưng giờ thì từ cuối tháng 11 âm lịch hoa đã về với phố. Trên một vài con phố ở phường Hạc Thành những ngày này quất thế đã vàng trong gió đông, đào lấm tấm nụ. Người mua chưa mấy, nhưng người xem và ướm chọn dần thì cũng nhiều nhiều. Khi cuộc sống sung túc hơn, thì nhu cầu hưởng thụ cũng đổi khác, sớm hơn, độc lạ hơn.

Để phục vụ thú chơi, giờ đây không chỉ có đào, mai, quất, lan, thị trường hoa biến đổi từng năm theo thị hiếu. Cùng với các loại hoa nhập ngoại đắt tiền là hoa lai ghép trong nước với nhiều màu sắc, kiểu dáng và cả những cây, cành hoa lá tự nhiên được săn tìm kỳ công.

Việc chơi hoa không chỉ là hướng tới cái đẹp, mà còn mang giá trị tâm linh. Hoa đào ngày tết với sắc đỏ thắm tượng trưng cho may mắn, cũng được xem như một thứ hoa để xua đuổi ác quỷ. Vậy nên, có những gia đình mua gì thì mua cũng không thể thiếu được cành đào ưng ý. Nhiều người cũng quan niệm, ngắm hoa đào là cách để tiếp cận cái đẹp, như một kiểu di dưỡng tâm hồn. Bởi lẽ ấy mà có một thư pháp gia nổi tiếng trên mạng xã hội cứ cuối năm dù đủ chuyện bận, nhưng vẫn tụ tập nhóm bạn đi thưởng đào. Nhiều khi chỉ là vài ba cây đào phai bung cánh sớm trong vườn nhà ai đó trên đường đi, cũng khiến nhóm dừng lại làm phiền chủ vườn. Ngắm chán, rồi lại lên xe. Chỉ thế.

Nhưng cũng có những kiểu chơi quái dị. Những cánh rừng đào đá ở nhiều tỉnh phía Bắc từng phải “khóc than” bởi nạn “đào tặc” hành hoành. Mấy hôm trước đọc bình luận trên một hội nhóm chơi đào và cổ thụ lại thấy nhói lòng. Người ta rủ nhau lên những dãy núi cao, cánh rừng sâu để săn đào đá. Có những người còn đề xuất xâm nhập vào cả khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia để tìm kiếm những cây cảnh dáng thế độc đáo. Để có những hoa lá, cây cảnh chơi tết ưng ý là một sự kỳ công, nhưng cũng sẽ hao tốn sức lực. Ấy là chưa kể sau những chuyến săn tìm, đại ngàn lại phải oằn mình thương tích. Thú chơi cảnh ngày tết càng độc lạ, càng “trọc phú”, thì người săn lùng càng thêm bất chấp để đáp ứng nguồn cung.

Đã có biết bao câu chuyện buồn quanh chuyện săn tìm sinh vật cảnh độc lạ. Chính quyền cũng đã cảnh báo bằng các biện pháp mạnh. Nhưng nạn săn tìm thì vẫn diễn ra, vì nhu cầu là có thực, thậm chí ngày càng lớn.

Tết là phải vui. Niềm vui ấy một phần được điểm tô bởi lá hoa. Chúng ta mong muốn đưa một mùa xuân với sắc hoa, màu lá, sự tươi đẹp của thiên nhiên vào nhà vừa để mong cầu một mùa xuân an phát, vừa thỏa mãn thú chơi. Nhưng xin đừng thấy người ta chơi mình cũng cố bằng được. Những làng hoa, cây cảnh, đào, quất ngày càng nhiều, nghệ nhân làng nghề kỳ công và sáng tạo dáng thế, sắc hoa, kiểu lá để phục vụ nhu cầu của người chơi, đâu đến mức cứ cố gắng phải tìm kiếm bằng được những thứ gọi là dáng, thế, hoa lá cổ quái trong thâm sâu đại ngàn, nơi điệp trùng núi cao mới gọi là chơi.

Hạnh Nhiên