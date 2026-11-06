Tập huấn triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp

Ngày 6/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 2025-2030 cho đội ngũ lãnh đạo, công chức phụ trách lĩnh vực văn hóa của gần 50 xã, phường thuộc khu vực trung tâm, thành thị và đồng bằng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Đây là lớp tập huấn thứ 3 được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, sau hai lớp tại xã Ngọc Lặc và xã Hoằng Tiến, nhằm phổ biến, hướng dẫn triển khai bộ tiêu chí đến các địa phương, tiến tới thực hiện đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

Các đại biểu được báo cáo viên đến từ Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) truyền đạt 3 chuyên đề trọng tâm. Trong đó, tập trung phổ biến, quán triệt Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 42/2025/QĐ-TTg ngày 12/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, nội dung tiêu chí, đồng thời rà soát, đánh giá thực trạng tại địa phương; hướng dẫn xây dựng hồ sơ, tài liệu đánh giá để đề nghị công nhận xã, phường đạt chuẩn phát triển văn hóa toàn diện.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) truyền đạt các chuyên đề tại lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa ở cơ sở được trang bị, cập nhật kiến thức và phương pháp triển khai thực hiện bộ tiêu chí; qua đó nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn hóa tại địa phương.

Các đại biểu tiếp thu chuyên đề được truyền đạt tại lớp tập huấn.

Sau tập huấn, các xã, phường sẽ chủ động rà soát thực trạng, đối chiếu các tiêu chí với điều kiện thực tế, xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp phù hợp nhằm từng bước hoàn thiện các tiêu chí, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa toàn diện, đồng bộ và bền vững trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Hợi