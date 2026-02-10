Tạo sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh đang chủ động đầu tư thay mới phương tiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.

Nhân viên Công ty TNHH Vận tải quốc tế Đức Phát (phường Hàm Rồng) hướng dẫn hành khách lên xe tuyến Thanh Hóa - Hà Nội.

Công ty TNHH Vận tải quốc tế Đức Phát (phường Hàm Rồng) mới đây đã đầu tư mua mới hơn 100 chiếc xe ô tô đưa vào khai thác vận chuyển hành khách các tuyến cố định Thanh Hóa - Hà Nội, Thanh Hóa - Đà Nẵng. Theo bà Lê Thị Tuyết, quản lý tại Công ty TNHH Vận tải quốc tế Đức Phát: “Để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đơn vị đang tích cực đầu tư mua xe mới, từng bước thay thế xe cũ đang hoạt động. Cùng với đó, công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cho lái xe và nhân viên phục vụ được đơn vị chú trọng thường xuyên. Bên cạnh đó, phong cách phục vụ văn minh, lịch sự, với tinh thần “4 xin, 4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ) đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với nhân viên lái xe và phục vụ”.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.292 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, bao gồm doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh, với tổng số 4.343 phương tiện đang hoạt động. Trong đó, vận tải hành khách tuyến cố định có 63 đơn vị, với 700 phương tiện; vận tải taxi có 8 đơn vị, với 1.740 phương tiện; vận tải hành khách bằng xe buýt có 5 đơn vị, với 132 phương tiện; vận tải hành khách theo hợp đồng có tới 1.216 đơn vị, với 1.771 phương tiện. Thời gian qua, các doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện được thực hiện thường xuyên, định kỳ nhằm bảo đảm an toàn kỹ thuật và chất lượng phục vụ. Nhiều đơn vị chủ động đầu tư mới phương tiện, từng bước chuyển đổi sang sử dụng năng lượng điện, năng lượng xanh, phù hợp với xu thế phát triển bền vững và định hướng giảm phát thải của ngành giao thông vận tải. Đặc biệt, Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh - Chi nhánh Thanh Hóa đã đầu tư hàng trăm xe điện taxi Xanh SM và trở thành đơn vị chiếm lĩnh thị phần lớn trên địa bàn trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, việc tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ được quan tâm, đặc biệt là các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Cùng với đó, một số đơn vị kinh doanh vận tải tuyến cố định, taxi đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, bán vé qua mạng, xác nhận đặt vé, đặt chỗ, đặt xe cho hành khách. Hệ thống giám sát hành trình, camera trên phương tiện được khai thác hiệu quả, giúp doanh nghiệp theo dõi quá trình làm việc của lái xe, kịp thời chấn chỉnh các vi phạm. Việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thông tin phản ánh của hành khách ngày càng được chú trọng, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo sự yên tâm, hài lòng cho người dân khi sử dụng dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế. Phần lớn các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh có số lượng phương tiện ít, quy mô nhỏ, chủ yếu dưới 5 xe, năng lực tài chính hạn chế. Điều này dẫn đến việc chưa mạnh dạn đầu tư mới phương tiện chất lượng cao, phương tiện sử dụng năng lượng điện, năng lượng xanh; khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, hỗ trợ hành khách còn chậm và chưa đồng đều. Ở một số nơi, tình trạng lái xe, nhân viên phục vụ có lời nói, cung cách phục vụ chưa chuẩn mực vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến hình ảnh chung của ngành vận tải.

Theo Phòng Quản lý vận tải (Sở Xây dựng), nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô, đơn vị đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đến các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh. Đồng thời, Sở Xây dựng thường xuyên nắm bắt tình hình, tổ chức đối thoại để kịp thời giải đáp vướng mắc; khuyến khích các đơn vị đầu tư đổi mới phương tiện, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và liên doanh, liên kết phát triển đoàn phương tiện chất lượng cao. Tích cực triển khai Kế hoạch số 67/KH-UBND, ngày 14/4/2025 của UBND tỉnh về việc chuyển đổi sang sử dụng ô tô điện đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, xe tuyến cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2025-2030.

Bài và ảnh: Lê Hợi