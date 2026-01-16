Tạo nền tảng bứt phá cho du lịch Thanh Hóa trong giai đoạn mới

Chiều 16/1, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh chủ trì hội nghị ngheo báo cáo hoạt động của Ban Chỉ đạo và một số nội dung về phát triển du lịch của tỉnh.

Dự hội nghị có đại diện các ban, sở, ngành, đơn vị, địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo.

Năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, địa phương, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Tổng lượt khách du lịch đến Thanh Hóa ước đạt hơn 16,28 triệu lượt, tăng 6,1% so với năm 2024, vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu du lịch ước đạt trên 45,6 nghìn tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ.

Đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả hoạt động du lịch năm 2025.

Thực hiện nhiệm vụ Chương trình Phát triển du lịch năm 2025, với tổng kinh phí đã phân bổ trên 82 tỷ đồng, có 55 nhiệm vụ hoàn thành (đạt 84,6%). Trong đó phần lớn nhiệm vụ tập trung vào phát triển sản phẩm, quảng bá, xúc tiến du lịch, đầu tư hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực.

Công tác quy hoạch và đầu tư du lịch được chú trọng triển khai, thực hiện có hiệu quả. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 57 quy hoạch, trong đó có 51 quy hoạch đã được phê duyệt, tạo cơ sở quan trọng để khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch, thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, đồng bộ về dịch vụ.

Hạ tầng du lịch được quan tâm đầu tư; nhiều sản phẩm du lịch mới, nhất là du lịch cộng đồng miền núi, du lịch sinh thái, trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch trọng điểm được du khách đón nhận và đánh giá cao; các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra phong phú, sôi động.

Doanh nghiệp du lịch từng bước đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ; người dân tại các địa phương có tiềm năng du lịch ngày càng chủ động tham gia, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch được triển khai đồng bộ, đẩy mạnh trên các nền tảng số và phương tiện truyền thông trong và ngoài tỉnh. Các hoạt động liên kết phát triển du lịch, đón các đoàn khảo sát, kết nối thị trường trong nước và quốc tế được tổ chức thường xuyên, góp phần mở rộng thị trường, lan tỏa hình ảnh “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo tỉnh xác định mục tiêu năm 2026 phấn đấu đón khoảng 16,8 triệu lượt khách, trong đó có gần 937 nghìn lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch đạt khoảng 49,5 nghìn tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần sớm khắc phục, như: sự phát triển du lịch chưa đồng đều giữa các vùng; hạ tầng tại một số khu, điểm du lịch còn thiếu đồng bộ; sức cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch, nhất là khu vực miền núi còn hạn chế; tính mùa vụ vẫn là thách thức lớn; tỷ trọng khách quốc tế, khách lưu trú dài ngày và mức chi tiêu bình quân còn thấp...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu của nhiệm kỳ mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng và động lực để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển du lịch của cả nhiệm kỳ. Các sở, ngành, địa phương phải quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, có sức lan tỏa lớn, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu, trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, những kết quả đạt được và hạn chế đã được chỉ ra, các sở, ngành, địa phương cần tập trung rà soát, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2026 gắn với định hướng dài hạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Trong đó, chú trọng tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch lớn nhằm khai thác đa dạng thị trường khách, đặc biệt là khách du lịch quốc tế.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong quản lý nhà nước về du lịch, phát triển sản phẩm, quảng bá, xúc tiến và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, rà soát, hoàn thiện lại quy chế Ban Chỉ đạo, phù hợp với nhiệm vụ, yêu cầu phát triển du lịch của tỉnh đến năm 2030; tham mưu xây dựng đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, trình UBND tỉnh xem xét.

Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ cụ thể, tăng cường phối hợp liên ngành, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch.

Đối với các xã, phường có khu, điểm du lịch cần chủ động xây dựng chương trình phát triển du lịch cụ thể. Trong đó tập trung xây dựng sản phẩm đặc trưng, giữ gìn môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện; phát huy vai trò chủ thể của người dân và doanh nghiệp trong phát triển du lịch bền vững. Cùng với đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động dịch vụ du lịch, coi đây là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh và hình ảnh du lịch Thanh Hóa trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Hội nghị cũng đã cho ý kiến vào 2 tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm: Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tổ chức thông tin hỗ trợ khách du lịch và phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh và Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch, tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều tra, tài nguyên du lịch, thị trường du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hoài Anh