Tạo dựng nền tảng cho chặng đường mới

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp hiện đại và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, kinh tế tri thức, khoa học công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) càng phải giữ vị trí quốc sách hàng đầu, trở thành động lực then chốt để phát triển đất nước.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho học sinh đoạt giải quốc gia năm học 2024-2025. ảnh: Phong Sắc

Nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển tiếp theo của đất nước. Trong bức tranh kinh tế - xã hội với nhiều gam màu sáng của nhiệm kỳ qua, GD&ĐT tiếp tục được khẳng định là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt quyết định tương lai dân tộc.

Nhìn lại 5 năm qua có thể thấy, ngành giáo dục nước nhà phải đối mặt với hàng loạt thách thức lớn, từ tác động của đại dịch COVID-19, yêu cầu tái cấu trúc, đến sự thay đổi về tư duy, phương thức quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Đây cũng là giai đoạn có nhiều điều chỉnh mang tính kiến tạo, giúp xác lập thêm các nền tảng, điều kiện, thế và lực mới cho nhiệm kỳ tiếp theo. Tại diễn đàn quan trọng của ngành giáo dục diễn ra trước thềm năm học 2025-2026, người đứng đầu ngành GD&ĐT nước nhà khẳng định: “Chưa bao giờ vị thế của ngành giáo dục được quan tâm và định vị rõ nét như hiện nay. Ngành nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân, được đặt vào vị trí có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển quốc gia. Trong suốt nhiệm kỳ 2020-2025, tinh thần đồng lòng, đồng sức của toàn ngành được thể hiện rõ nét khi các cơ sở giáo dục, từ mầm non, phổ thông đến đại học... cùng hướng tới mục tiêu đổi mới”.

Thực tiễn đã minh chứng, trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngành giáo dục nước nhà đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện và mang tính nền tảng. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự quản lý, điều hành quyết liệt của Chính phủ cùng sự đồng thuận của toàn xã hội, ngành giáo dục không chỉ vượt qua những thách thức chưa từng có, mà còn tạo đột phá cho giai đoạn phát triển mới. Trong suốt nhiệm kỳ, những yêu cầu chiến lược tại Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về cuộc cách mạng “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục” được ngành giáo dục và cấp ủy, chính quyền các cấp thực thi quyết liệt, hiệu quả với không ít cải cách lớn. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được ban hành, triển khai từ lớp 1 đến lớp 12 trên phạm vi cả nước; trong công tác GD&ĐT ngành đã chuyển từ tiếp cận nội dung sang phát triển năng lực, phẩm chất; hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trở thành bắt buộc; nhiều môn học bắt buộc trở thành môn học lựa chọn ở cấp THPT... Đây cũng là giai đoạn hội nhập quốc tế và chuyển đổi số trở thành động lực mới.

Đặc biệt, trong công cuộc “Sắp xếp lại giang sơn” của Đảng và Nhà nước, ngành giáo dục cũng đã tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông tiếp tục được triển khai đồng bộ. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định và duy trì vị trí trong nhóm 10 quốc gia có thành tích tốt nhất thế giới. Trong “dòng chảy” hòa vào “biển lớn” của ngành giáo dục nước nhà để xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, ngành giáo dục Thanh Hóa đã có những đóng góp quan trọng trên nhiều phương diện. Ví dụ như những năm gần đây tỷ lệ học sinh Thanh Hóa đoạt giải học sinh giỏi quốc gia luôn nằm trong tốp 10 đơn vị dẫn đầu trên toàn quốc. Đặc biệt, nhiều năm liên tiếp Thanh Hóa luôn có học sinh dự thi và đoạt giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Tính từ năm 2021 đến nay, học sinh Thanh Hóa đoạt 9 huy chương tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, gồm 5 HCB và 4 HCĐ...

Thêm một dấu ấn nổi bật khi nhìn lại thành quả của ngành giáo dục trong tiến trình hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng là hệ thống cơ chế, chính sách về giáo dục từng bước được hoàn thiện theo hướng mở, linh hoạt, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Trong đó đáng chú ý là, Bộ GD&ĐT đã tham mưu cho Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển GD&ĐT, đề ra những chủ trương, quyết sách mới nhằm khai thông các “điểm nghẽn”, tạo đột phá phát triển, hiện đại hóa và chấn hưng nền giáo dục nước nhà.

Trao học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly cho học sinh đạt thành tích trong học tập tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2025.

Đảng ta luôn xác định GD&ĐT là quốc sách hàng đầu, Nghị quyết số 71-NQ/TW bổ sung, nhấn mạnh, GD&ĐT “quyết định tương lai dân tộc”. Đây là quan điểm chỉ đạo rất mới của Đảng, thể hiện tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò đặc biệt quan trọng của GD&ĐT đối với vận mệnh đất nước, tương lai dân tộc. Đặt giáo dục vào trung tâm không phải là khẩu hiệu, mà là lựa chọn chiến lược. Đó là cách để xây dựng một quốc gia hùng cường, hòa nhịp cùng với bước đi của thế giới trong kỷ nguyên số. Tại hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết (số 59, 70, 71, 72) của Bộ Chính trị hồi trung tuần tháng 9/2025, đề cập đến Nghị quyết số 71-NQ/TW, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Xác định rõ GD&ĐT là quốc sách hàng đầu, động lực then chốt để phát triển đất nước. Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư, bồi đắp, nâng cao “nguyên khí quốc gia”, chính là đầu tư cho tương lai của dân tộc. Đây là lĩnh vực then chốt của mọi then chốt, là động lực căn cơ của tăng năng suất, bứt phá năng lực cạnh tranh quốc gia, nuôi dưỡng khát vọng phát triển”.

Bài và ảnh: Phong Sắc