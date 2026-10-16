Tạo dư địa tăng trưởng mới từ đổi mới sáng tạo

Đổi mới sáng tạo (ĐMST), chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ, không chỉ là “chìa khóa” nâng cao năng suất hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, mà đang dần trở thành động lực cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng. Tại Thanh Hóa, từ sự chủ động chuyển đổi của cộng đồng doanh nghiệp đến những chính sách đồng bộ, quyết liệt của tỉnh, hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST đang từng bước được hoàn thiện, mở ra dư địa phát triển bứt phá và bền vững cho nền kinh tế địa phương.

Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức đầu tư nhiều dây chuyền máy móc hiện đại giúp nâng cao hiệu quả hoạt động.

Sức bật từ sự chủ động của doanh nghiệp

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nội thất, hằng năm Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức đều dành hàng tỷ đồng đầu tư thiết bị công nghệ, tự động hóa dây chuyền sản xuất; đồng thời ứng dụng chuyển đổi số vào quản trị và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực. Bà Vũ Thị Ngọc Anh, chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc công ty chia sẻ: “Chúng tôi xác định ĐMST là yếu tố sống còn cho sự phát triển của doanh nghiệp. Việc định hướng ứng dụng khoa học - công nghệ vào tất cả các khâu đã giúp năng suất lao động nâng lên gấp rưỡi, gấp đôi, chất lượng hàng hóa được đảm bảo, khách hàng rất hài lòng và người lao động cũng hăng hái đổi mới”.

Tại Tổng Công ty CP Hợp Lực, hệ thống trang thiết bị y tế được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Hợp Lực là một trong những đơn vị đi đầu triển khai bệnh án điện tử, xây dựng hệ thống y tế thông minh nhằm tối ưu hóa quy trình khám, chữa bệnh. Bà Nguyễn Bảo Uyên, phó chủ tịch HĐQT tổng công ty cho biết: “Hoạt động ĐMST, nghiên cứu khoa học liên tục được đội ngũ lãnh đạo tìm hiểu, áp dụng. Chúng tôi phối hợp với đơn vị phần mềm để thiết kế quy trình làm việc phù hợp với không gian số, giúp các y bác sĩ có công cụ tốt nhất để chẩn đoán và đưa ra nhận định nhanh chóng, chính xác”.

Không chờ đợi hay phụ thuộc vào chính sách hỗ trợ, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động coi ĐMST là yếu tố sống còn trong chiến lược phát triển. Tính đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 32 doanh nghiệp khoa học công nghệ, 2 vườn ươm sáng tạo và hơn 60 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. Khoảng 35% doanh nghiệp trên địa bàn đã ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), internet kết nối mọi vật (IoT) và tự động hóa, giúp tăng năng suất từ 15 - 30% và giảm từ 10 - 20% chi phí vận hành. Chỉ số ĐMST cấp tỉnh (PII) năm 2025 của Thanh Hóa, xếp thứ 16/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy ĐMST đã trở thành động lực nội sinh thực sự của khối doanh nghiệp.

Kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Xác định khởi nghiệp ĐMST là động lực tăng trưởng mới, Thanh Hóa tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập thị trường. Tỉnh cũng ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng số, hỗ trợ đào tạo nhân lực và tư vấn chuyển đổi số. Đặc biệt, tỉnh đã dành gần 100 tỷ đồng ngân sách để thành lập Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm Thanh Hóa và Công ty Cổ phần Trung tâm ĐMST Thanh Hóa. Chỉ sau hơn một tháng vận hành, hai đơn vị đã ổn định bộ máy, bước đầu phát huy vai trò cầu nối kết nối nguồn lực, tư vấn chiến lược và hỗ trợ hệ sinh thái ĐMST địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Trung tâm ĐMST tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Chúng tôi đã thu hút được nhiều nhân lực chất lượng cao, các chuyên gia đầu ngành có 20 - 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ số. Trung tâm đã phát triển một số sản phẩm như phần mềm quản trị doanh nghiệp, phần mềm thay thế bản quyền ngoại nhập (AutoCad, vẽ 3D), phần mềm quản lý hệ thống thông tin công trình BIM; đồng thời khảo sát xây dựng giải pháp chống ngập cho đô thị Thanh Hóa. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung sâu vào vai trò “vườn ươm”, hỗ trợ cho các Startup trên địa bàn tỉnh”.

Ông Lê Công Chiến, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm Thanh Hóa, cho biết: “Chúng tôi đang sàng lọc quy trình đầu tư với mục tiêu tiếp cận ít nhất 1 dự án trong năm 2026 và 5 - 10 dự án trong năm 2027, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ số, các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các lĩnh vực trọng điểm về khoa học công nghệ theo định hướng phát triển của tỉnh, đồng thời kết nối, huy động nguồn lực hỗ trợ các doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp sáng tạo”.

Cùng với việc hoàn thiện bộ máy hỗ trợ, các hoạt động kết nối giao thương và thu hút đầu tư cũng được đẩy mạnh. Điển hình như Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia - Thanh Hóa 2026 với chủ đề “Đầu tư, ĐMST trong kỷ nguyên mới” vừa diễn ra tại Thanh Hóa đã quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nhân. Chia sẻ tại diễn đàn, Tiến sĩ Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia cho rằng: “Mục tiêu đến năm 2030 có 40.000 doanh nghiệp hoạt động đã mở ra không gian phát triển rất lớn cho hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tại Thanh Hóa. Tỉnh cần tiếp tục có giải pháp đột phá, trong đó, cần tập trung thúc đẩy doanh nghiệp chủ động học tập, nâng tầm quản trị; tăng cường kết nối thu hút các nguồn lực cả trong nước và quốc tế, đồng thời thường xuyên ghi nhận, tôn vinh thành quả của cộng đồng doanh nghiệp, phát triển khu vực tư nhân thực sự trở thành hạt nhân ĐMST”.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên ĐMST là yêu cầu bắt buộc trong kỷ nguyên mới. Việc đầu tư cho ĐMST phải được hiện thực hóa bằng năng lực nội sinh và khả năng làm chủ công nghệ tại chính doanh nghiệp. Sự chủ động của các doanh nghiệp cùng các cơ chế, chính sách đồng hành quyết liệt của chính quyền địa phương đang đặt những nền móng đầu tiên vững chắc, đưa Thanh Hóa vươn lên trở thành trung tâm ĐMST và khởi nghiệp hàng đầu.

Bài và ảnh: Thanh Thảo