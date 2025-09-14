Tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn chính sách

Nguồn vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thọ Xuân (NHCSXH Thọ Xuân) đã giúp hàng nghìn hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách tại nhiều địa phương phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Kiểm tra tình hình sử dụng vốn tín dụng chính sách tại xã Thọ Xuân.

Tín dụng chính sách đang là trợ lực giúp những người yếu thế có thêm động lực phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng sống và đặc biệt đã giúp họ hòa mình vào dòng chảy kinh tế địa phương. Những năm trước đây, điều kiện kinh tế gia đình chị Trần Thị Thủy Tiên, thôn Trung Lập 1, xã Xuân Lập gặp không ít khó khăn. Với ý nghĩ muốn vượt khỏi cảnh nghèo khó, chị đã mạnh dạn gặp gỡ và đề xuất với Hội LHPN xã được vay vốn để phát triển kinh tế. Thấy được ý tưởng của chị Tiên khả thi, NHCSXH Thọ Xuân hỗ trợ vay 100 triệu đồng để chị đầu tư nuôi bò sinh sản. Chị Tiên chia sẻ: “Nguồn vốn được hỗ trợ vào lúc gia đình gặp khó khăn thật đáng quý. Cũng nhờ có nguồn vốn này mà gia đình tôi mạnh dạn đầu tư làm ăn tăng nguồn thu nhập, thoát nghèo bền vững”.

Chương trình cho vay vốn tín dụng chính sách là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo tại các địa phương. NHCSXH Thọ Xuân hiện có 324 tổ vay vốn; đến đầu tháng 9/2025, tổng dư nợ của ngân hàng đạt gần 760 tỷ đồng với 11.868 khách hàng còn dư nợ; tăng gần 38,5 tỷ đồng so với đầu năm, tăng trưởng tín dụng 5,34%. Cùng với đó, việc giám sát, đôn đốc của các tổ ủy thác, của chính quyền và nhân viên ngân hàng cũng được chú trọng, nên tỷ lệ nợ quá hạn ở NHCSXH Thọ Xuân luôn ở mức thấp. Tổng nợ quá hạn tính đến thời điểm này là 337 triệu đồng, chiếm 0,04% tổng dư nợ. Với 12 chương trình tín dụng đang được thực hiện, đến nay, ngân hàng đã giải quyết cho hàng nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn để phát triển chăn nuôi, giải quyết việc làm, học hành, làm nhà ở xã hội, xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn...

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo. Kết quả đạt được trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội của NHCSXH Thọ Xuân trong thời gian qua đã khẳng định sự phù hợp giữa chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Chính phủ với thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách.

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc NHCSXH Thọ Xuân, cho biết: “Từ ngày 1/7/2025 đến nay khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, mạng lưới điểm giao dịch và lịch giao dịch thuộc NHCSXH vẫn được giữ nguyên, duy trì ổn định như trước. Lịch giao dịch được thực hiện vào một ngày cố định hàng tháng như trước khi sáp nhập, các phiên giao dịch thông suốt, an toàn, hiệu quả. Nhờ đó, hoạt động giải ngân, cho vay, thu nợ diễn ra bình thường. Người dân thuận lợi trong việc di chuyển, không phải đi lại xa. Cùng với đó, ngân hàng cũng chú trọng tổ chức tập huấn cho cán bộ tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác về hoạt động tín dụng chính sách xã hội, bảo đảm nắm vững nghiệp vụ, quy trình tín dụng chính sách". Qua đó, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn chính sách một cách thuận lợi nhất để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, XDNTM tại địa phương.

Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách có vai trò quan trọng trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, XDNTM; góp phần thực hiện các mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khôi phục các làng nghề, phát triển, mở rộng sản phẩm dịch vụ OCOP tại các địa phương.

Bài và ảnh: Lương Khánh