Tăng tốc chuyển đổi số từ đổi mới tư duy phục vụ

Không chỉ tăng tốc chuyển đổi số (CĐS) nhằm hiện đại hóa nền hành chính, nhiều địa phương trong tỉnh đang tích cực đổi mới tư duy phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, từ đó đổi mới toàn diện phương thức hoạt động, tạo ra nhiều giá trị.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hóa Quỳ hướng dẫn người dân tra cứu thủ tục hành chính.

Trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy đảng, chính quyền xã Như Xuân tích cực chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), phát triển chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số với tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt 100%, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn từng bước ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, mở rộng thị trường, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống Nhân dân.

Đến nay, xã có 100% hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến; 80% người dân sử dụng điện thoại thông minh có thể truy cập, sử dụng dịch vụ công (DVC) trực tuyến; 99,7% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử; 100% hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn xã thực hiện khai báo thuế trên nền tảng số của cơ quan quản lý thuế và thanh toán các khoản thuế phát sinh qua nền tảng thanh toán trực tuyến; 60% người dân được tuyên truyền, hướng dẫn và tiếp cận, đăng ký sử dụng ứng dụng “Công dân số" của Bưu điện Việt Nam (VNPost) và tiếp cận các chương trình thanh toán không dùng tiền mặt; 100% giao dịch hành chính, thu phí, lệ phí được khuyến khích không dùng tiền mặt...

Những kết quả nổi bật trong hoạt động CĐS của xã Như Xuân trong năm vừa qua là minh chứng rõ nét cho việc đổi mới toàn diện phương thức chỉ đạo, điều hành và quy trình giải quyết TTHC hướng tới sự hài lòng của người dân.

Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin xã Như Xuân Nguyễn Văn Lợi, cho biết: “Mặc dù còn thiếu nguồn nhân lực kỹ thuật, CNTT; trang thiết bị công nghệ chưa đồng bộ; hạ tầng nông thôn, miền núi còn yếu... Tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất trong năm 2026, xã Như Xuân sẽ tiếp tục phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng, huy động sự tham gia của đoàn thanh niên là lực lượng xung kích trong hoạt động CĐS, phát triển mô hình gia đình số, chợ số...; thực hiện các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào cuộc sống; tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức, thói quen làm việc và nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức để tiếp cận và ứng dụng công nghệ số, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ hành chính công tại đơn vị”.

Không chỉ xã Như Xuân, việc ứng dụng CNTT, CĐS vào cải cách hành chính đã và đang được triển khai đồng bộ ở các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hóa Quỳ là đầu mối tiếp nhận, giải quyết TTHC. Trung tâm được đầu tư trang thiết bị tương đối hiện đại, đồng bộ. Để hỗ trợ người dân, trung tâm đã triển khai lắp đặt màn hình tra cứu TTHC cho công dân và bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn trực tiếp cho những người gặp khó khăn khi thao tác trên thiết bị.

Ông Nguyễn Văn Minh ở thôn Làng Giá chia sẻ: “Đến trung tâm nộp hồ sơ, TTHC tôi được cán bộ trung tâm hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo. Các quy trình làm TTHC diễn ra công khai, minh bạch khiến người dân chúng tôi yên tâm, phấn khởi”.

Ngoài việc bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn tại trung tâm, xã Hóa Quỳ còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng DVC trực tuyến như thành lập tổ công nghệ số cộng đồng để trực tiếp “cầm tay chỉ việc”; lập nhóm zalo; niêm yết mã QR bộ TTHC tại nhà văn hóa các thôn để người dân dễ dàng tra cứu...

Với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ, hiệu quả CĐS trong giải quyết TTHC ở xã Hóa Quỳ đã có những chuyển biến rõ rệt. Từ ngày 1/7 đến hết năm 2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã vận hành 100% quy trình trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC với 1.123 hồ sơ TTHC được tiếp nhận, toàn bộ đều được số hóa thành phần hồ sơ đầu vào và kết quả đầu ra; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 92,22%.

Trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra đối với công tác cải cách hành chính không chỉ là thông suốt, mà quan trọng hơn là thông minh, nhanh chóng, hiệu quả, dựa trên dữ liệu số, quy trình số và mô hình quản trị số.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đang cung cấp 2.295 TTHC (trong đó 1.129 TTHC toàn trình; 1.135 TTHC một phần; 31 dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến); bảo đảm 100% các dữ liệu liên quan được tái sử dụng để thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời, thực hiện chuẩn hóa, đăng tải đầy đủ các biểu mẫu, thành phần hồ sơ và quy trình xử lý.

Toàn tỉnh đang duy trì hoạt động thường xuyên, ổn định nền tảng chia sẻ, tích hợp nội tỉnh (LGSP); tiếp tục duy trì ứng dụng CNTT trong việc xử lý, điều hành công việc; hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; phần mềm theo dõi nhiệm vụ của UBND tỉnh...; nền tảng chia sẻ, tích hợp nội tỉnh hiện đang cung cấp 11 dịch vụ kết nối các phần mềm nội tỉnh và 17 dịch vụ kết nối bên ngoài; cổng dữ liệu mở của tỉnh được đưa vào hoạt động ổn định và đang cung cấp 158 dữ liệu mở thuộc 16 lĩnh vực để phục vụ tổ chức, doanh nghiệp, người dân... khai thác, sử dụng theo nhu cầu.

Với việc đồng bộ các nền tảng số như hệ thống văn bản điều hành, chữ ký số, phần mềm dùng chung, các dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã và đang đóng vai trò then chốt trong rút ngắn thời gian xử lý TTHC, giảm chi phí xã hội và nâng cao tính minh bạch trong thực thi công vụ... Qua đó, không chỉ cải thiện môi trường hành chính mà còn tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình chính quyền phục vụ, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Linh Hương