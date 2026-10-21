Tăng kết nối, chuẩn hóa sản phẩm để đưa hàng Thanh Hóa vào AEON MALL

Sau gần một tuần mở cửa, Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa thu hút 50.000-70.000 lượt khách mỗi ngày, mở thêm cơ hội tiêu thụ hàng hóa cho doanh nghiệp địa phương. Để tận dụng thị trường tiềm năng này, cùng với các hoạt động xúc tiến, kết nối, doanh nghiệp cần chủ động chuẩn hóa sản phẩm, nâng cao năng lực cung ứng, đáp ứng yêu cầu của hệ thống bán lẻ hiện đại.

Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa đang thu hút đông đảo khách hàng tham quan, mua sắm.

Theo thông tin từ AEON Việt Nam, hiện có 3 doanh nghiệp Thanh Hóa đang cung ứng sản phẩm, hàng hóa vào hệ thống, gồm: Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại dịch vụ Lê Gia với các sản phẩm nước mắm, mắm tôm, mắm tép, mắm kho quẹt; Công ty CP Men Universe với các sản phẩm hóa mỹ phẩm dành cho nam giới và Công ty TNHH Glowme với các sản phẩm mỹ phẩm trang điểm.

Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại dịch vụ Lê Gia với các sản phẩm nước mắm, mắm tôm, mắm tép, mắm kho quẹt đang được tiêu thụ tại Siêu thị AEON Thanh Hóa.

Bộ phận thu mua của AEON Việt Nam đã kết nối 3 doanh nghiệp này với hệ thống siêu thị AEON tại Thanh Hóa. Tuy nhiên, danh mục hàng hóa cung ứng thực tế phụ thuộc vào nhu cầu thu mua và khả năng đáp ứng nguồn hàng của từng doanh nghiệp.

Đối với hoạt động kinh doanh trực tiếp tại trung tâm thương mại, hiện có 2 đơn vị thuộc ngành hàng ẩm thực đăng ký thuê gian hàng cố định là Ngọc Thạch Quán, diện tích gần 87m2 và SAYAKA, diện tích hơn 228m2.

Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa hiện có 133 gian hàng đang hoạt động.

Ngoài ra, 6 doanh nghiệp Thanh Hóa đăng ký thuê các gian hàng quy mô nhỏ, diện tích từ 5-15m2, kinh doanh trà thảo mộc, trà rau má, sản phẩm thủ công, đồ uống, bánh kẹo và phụ kiện. Các gian hàng đã chính thức hoạt động từ ngày trung tâm mở cửa 15/10.

Khách hàng mua sắm tại Siêu thị AEON Thanh Hóa.

Trước đó, tại chương trình “AEON Việt Nam đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh tại tỉnh Thanh Hóa” tổ chức ngày 29/7, AEON Việt Nam đã công khai quy trình, tiêu chuẩn và đầu mối kết nối nhà cung cấp. Sau chương trình, có 4 doanh nghiệp, HTX tại Thanh Hóa đăng ký đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị AEON.

Đến nay, bộ phận quản lý nhà cung cấp của AEON đã tiếp nhận và đang xét duyệt, đánh giá hồ sơ của 3 đơn vị, gồm: Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Dịch vụ Hiền Nhuần, HTX Nông nghiệp xanh Công nghệ cao Hồng Nhuệ và Công ty TNHH Chế biến hải sản Ba Làng.

Riêng Công ty CP Đầu tư phát triển Vinagreen chưa được xem xét hồ sơ do hệ thống hiện chưa có nhu cầu thu mua mặt hàng gạo.

Các doanh nghiệp trưng bày hàng hóa tại khu vực trưng bày, kết nối và tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của tỉnh, giới thiệu các sản phẩm OCOP do Sở Công thương tổ chức.

Kích cầu tiêu dùng và tăng cơ hội kết nối hàng hóa vào AEON, từ ngày 15 đến 25/10, Sở Công thương đang tổ chức hoạt động trưng bày, kết nối và tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của tỉnh, giới thiệu các sản phẩm OCOP, hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản, thực phẩm an toàn. Đây là dịp để các doanh nghiệp, HTX quảng bá sản phẩm, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng và tìm kiếm cơ hội kết nối với hệ thống phân phối hiện đại.

Việc AEON MALL Thanh Hóa đi vào hoạt động không chỉ bổ sung một điểm mua sắm, giải trí quy mô lớn mà còn mở ra kênh tiêu thụ tiềm năng cho hàng hóa địa phương. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia chuỗi cung ứng còn hạn chế so với tiềm năng sản xuất của tỉnh. Để tận dụng cơ hội này, cùng với việc tăng cường xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp cần chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện bao bì, truy xuất nguồn gốc và năng lực cung ứng, đáp ứng yêu cầu của hệ thống bán lẻ hiện đại.

Sản phẩm của Công ty TNHH Chế biến hải sản Ba Làng trưng bày tại không gian kết nối và tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của tỉnh trong Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa.

Bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Chế biến hải sản Ba Làng - một trong 3 đơn vị đang được AEON xét duyệt hồ sơ cung ứng hàng hóa, cho biết: “Các tiêu chí của AEON chủ yếu tập trung vào chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm và quản lý sản xuất. Đây đều là những yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam có thể đáp ứng nếu đầu tư bài bản. Điều quan trọng là phải kiên trì chuẩn hóa từng khâu, từ quy trình sản xuất, hồ sơ pháp lý đến chất lượng sản phẩm. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn của hệ thống bán lẻ hiện đại không chỉ mở ra cơ hội tiêu thụ hàng hóa mà còn thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, phát triển chuyên nghiệp và bền vững hơn”.

AEON MALL Thanh Hóa được xây dựng trên diện tích khoảng 105.000m2, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 120.000m2, diện tích cho thuê khoảng 52.000m2. Trung tâm gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, hiện có 133 cửa hàng chuyên dụng thuộc các lĩnh vực thời trang, thể thao, gia dụng, ẩm thực, vui chơi và giải trí. Tại đây, Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Thanh Hóa có diện tích 10.300m2, kinh doanh các nhóm hàng thực phẩm, thời trang, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, sản phẩm mẹ và bé, đồ gia dụng. Đây là Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị thứ 13 của AEON Việt Nam, đồng thời là cơ sở đầu tiên tại khu vực Bắc Trung bộ, mở ra cơ hội thúc đẩy sản phẩm nông - lâm - thủy sản địa phương.

Minh Hằng