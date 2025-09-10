Tăng cường ngoại giao nhân dân qua hoạt động giới thiệu phim “Mưa đỏ”

Tối 9/9, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức chiếu phim “Mưa đỏ” cho Lãnh sự đoàn tại Thành phố và các sinh viên Lào, Campuchia đang học tập trên địa bàn.

Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh giao lưu với đoàn làm phim "Mưa đỏ." (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hoạt động chiếu phim “Mưa đỏ” chiêu đãi Lãnh sự đoàn và các sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam; ý chí kiên cường, dũng cảm và khát vọng hòa bình của người dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Liên hiệp mong muốn qua hoạt động giao lưu văn hóa điện ảnh này sẽ góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Thành phố với cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn.

Phim “Mưa đỏ” là một tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân đội và nhân dân trong trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Bộ phim ca ngợi, tri ân và tưởng nhớ những người con đất Việt đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; thể hiện khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam. Sau khi xem phim, khán giả đã được giao lưu với đoàn làm phim “Mưa đỏ.”

Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, phim “Mưa đỏ” đã thực sự mang lại những cảm xúc mãnh liệt cho người xem về chủ nghĩa anh hùng cách mạng; về một thời kỳ khốc liệt đầy hy sinh mà anh hùng của quân và dân Việt Nam. Phim đã cho người xem, nhất là thế hệ trẻ hiểu về giá trị của lịch sử cũng như giá trị của hòa bình.

Ông Adiguna Wijaya, Quyền Tổng lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn đạo diễn, diễn viên và đoàn làm phim đã thực hiện một tác phẩm điện ảnh ấn tượng về một giai đoạn lịch sử của đất nước Việt Nam.

Đại diện Tổng lãnh sự quán các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh như: Nga, Trung Quốc, Belarus, Ấn Độ cũng dành những lời chúc mừng trân trọng tới đoàn làm phim “Mưa đỏ,” đánh giá cao giá trị nghệ thuật của bộ phim cũng như những ý nghĩa nhân văn mang lại cho khán giả.

Bộ phim là một tác phẩm điện ảnh với đề tài chiến tranh nhưng nổi bật là tình yêu và khát vọng hòa bình, hòa giải và hòa hợp dân tộc cùng lời nhắn nhủ cho thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, sự cần thiết của hợp tác giữa con người với con người, giữa quốc gia với quốc gia vì hòa bình và sự phát triển thịnh vượng của thế giới./.

Theo TTXVN