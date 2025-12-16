Tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2025 -2030
Sáng 16/12, tại Hà Nội, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả viện trợ giữa tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, giai đoạn 2025-2030.
Quang cảnh hội nghị.
Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đồng chủ trì hội nghị.
Tham dự có đại diện các cục của Bộ Ngoại giao; các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoàii, tổ chức phi chính phủ Việt Nam và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan của tỉnh Thanh Hóa.
Các chương trình dự án, hỗ trợ có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng nhanh, trực tiếp tới người dân
Giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến phức tạp, công tác vận động viện trợ gặp nhiều khó khăn, các nhà tài trợ vẫn ưu tiên hỗ trợ, triển khai 269 chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với tổng giá trị viện trợ ước đạt 42,6 triệu USD; riêng nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức đạt khoảng 28,4 triệu USD. Các dự án viện trợ đã bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu thực tế của người dân, tập trung vào các lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo (chiếm 35% tổng số dự án), y tế (chiếm 24%), bảo vệ môi trường, phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu (chiếm 20%), giáo dục đào tạo (15%) và các lĩnh vực quan trọng khác.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại trong giai đoạn 2021-2025 tuy không có giá trị lớn, phạm vi rộng như các chương trình mục tiêu quốc gia của Trung ương và các chương trình trọng tâm của địa phương, nhưng là nguồn lực bổ sung rất quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng nhanh, trực tiếp và kịp thời nhu cầu cấp thiết của người dân, được chính quyền địa phương và người dân ủng hộ, đón nhận và tích cực phối hợp triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, các dự án còn góp phần giải quyết một số vấn đề xã hội tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em, dịch bệnh..., cải thiện điều kiện kinh tế và chăm sóc sức khỏe, tăng cường bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Về định hướng giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thanh Hóa rất mong các tổ chức Quốc tế tục viện trợ thực hiện nhiều chương trình, dự án mới trên địa bàn tỉnh, hoặc mở rộng, nhân rộng các chương trình, dự án điển hình hiện có, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như: Giảm nghèo, phát triển sinh kế bền vững; Y tế; Giáo dục và đào tạo; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; bảo vệ môi trường, nước sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp; Giải quyết các vấn đề xã hội.
UBND tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chương trình, dự án của các tổ chức phi chính phủ, cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài được triển khai nhanh, hiệu quả, góp phần thiết thực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao mức sống của người dân trên địa bàn tỉnh.
Cam kết hỗ trợ cho tỉnh Thanh Hóa 5 triệu USD
Đại diện các tổ chức quốc tế phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan, UBND các xã Vĩnh Lộc, Pù Luông, Trường Đại học Hồng Đức của tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức quốc tế đã trình bày các tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2025-2025; phát huy hiệu quả các chương trình dự án viện trợ trên địa bàn xã Vĩnh Lộc và một số kiến nghị, đề xuất; tình hình tiếp nhận và quản lý các khoản viện trợ trên địa bàn xã Pù Luông; thuận lợi, khó khăn trong quản lý, thực hiện và triển khai các chương trình, dự án, phi dự án viện trợ và đề xuất vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các tổ chức nước ngoài tại Trường Đại học Hồng Đức...
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ, đóng góp quan trọng của các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài đã hỗ trợ cho tỉnh Thanh Hóa thời gian qua. Thông qua hội nghị, tỉnh Thanh Hóa và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có cơ hội trực tiếp lắng nghe ý kiến, trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc các cơ quan, tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và Việt Nam đã và đang gặp phải trong quá trình triển khai các chương trình, dự án tại địa phương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại hội nghị.
Đây cũng là dịp để tỉnh Thanh Hóa tri ân sâu sắc và biểu dương những đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong triển khai các chương trình, dự án viện trợ trên địa bàn tỉnh, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã cam kết tài trợ cho tỉnh Thanh Hóa tại hội nghị số tiền lên tới 5 triệu USD. Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ sử dụng các khoản viện trợ trên một cách hiệu quả, minh bạch, giải ngân đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định. Đồng thời, tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các quý vị đại biểu tại hội nghị và chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế triển khai các chương trình, dự án viện trợ đảm bảo quy định. Trường hợp có bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức gửi văn bản về Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính để tổng hợp, giải quyết dứt điểm, hoặc đề xuất, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng đã ký cam kết với các tổ chức phi chính phủ tài trợ cho tỉnh Thanh Hóa.
Cũng tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng và các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng đã ký cam kết với các tổ chức phi chính phủ tài trợ cho tỉnh Thanh Hóa nguồn vốn tài trợ 5 triệu USD.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho các tổ chức có những đóng góp tích cực trong công tác viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Thanh Hóa trong thời qua.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho cá nhân vì những đóng góp tích cực trong công tác viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Thanh Hóa trong thời qua.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 6 tổ chức, 8 cá nhân vì những đóng góp tích cực trong công tác viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Thanh Hóa trong thời qua.
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cam kết tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa trong các lĩnh vực ưu tiên
Bà Lê Thị Thanh Hương - Trưởng Đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em
Tại Thanh Hóa, trong năm 2024-2025, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em triển khai 4 chương trình/dự án lớn với tổng ngân sách hơn 1,3 triệu USD, đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Trong quá trình triển khai các chương trình, dự án, tổ chức luôn nhận được sự phối hợp nhiệt tình, có trách nhiệm của các ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa và đặc biệt là các trường THPT hưởng lợi của dự án. Chính sự phù hợp về mục tiêu và sự hợp tác hiệu quả và chủ động này là chìa khóa giúp các can thiệp của chúng tôi được lồng ghép và nhân rộng nhanh chóng, hiệu quả. Sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng, nhà trường và thanh thiếu niên tạo môi trường thuận lợi để lan tỏa các sáng kiến dự án.
Bước vào giai đoạn mới, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cam kết tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa trong các lĩnh vực ưu tiên. Chúng tôi đề xuất một số định hướng hợp tác, sau: Mở rộng các chương trình giáo dục, đặc biệt là giáo dục nghề nghiệp, kỹ năng số và giáo dục biến đổi khí hậu, nhằm góp phần nâng cao năng lực cho thanh thiếu niên trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế xanh. Tăng cường hỗ trợ các mô hình thích ứng biến đổi khí hậu tại cộng đồng: trồng rừng, bảo vệ tài nguyên nước, thúc đẩy năng lượng sạch và các sáng kiến do thanh niên dẫn dắt. Đồng hành cùng tỉnh triển khai những chương trình đổi mới sáng tạo trong trường học, nhằm thúc đẩy tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và khởi nghiệp xanh cho học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh huy động nguồn lực quốc tế. Với uy tín của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và bề dày hợp tác cùng địa phương, chúng tôi sẵn sàng làm cầu nối để đưa thêm các nguồn vốn tài trợ lớn từ các quỹ, các tổ chức quốc tế hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Thanh Hóa.
Các dự án góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên, sinh viên
Ông Ngô Chí Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức
Giai đoạn 2023-2025, Trường đã và đang triển khai 3 dự án và 5 phi dự án viện trợ. Các dự án góp phần tăng cường kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên, nhận thức về BĐKH, tạo môi trường học tập quốc tế hóa cho sinh viên và hỗ trợ cộng đồng. Kết quả nhiều Dự án có sức lan tỏa mạnh mẽ ở địa phương và cộng đồng xã hội.
Trong giai đoạn tới, Trường Đại học Hồng Đức mong muốn các tổ chức quốc tế tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để trường được tiếp cận, triển khai các chương trình, dự án hợp tác quốc tế. Trong đó, quan tâm danh mục ưu tiên vận động viện trợ, như: Chuyển đổi số trong giáo dục và quản trị đại học; đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo theo chuẩn quốc tế; giáo dục vì phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển đội ngũ và chuyên gia chất lượng cao; thúc đẩy nghiên cứu khoa học - đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng, nông nghiệp thông minh; mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược, chủ động xây dựng hồ sơ, đề xuất dự án phù hợp định hướng Nhà nước.
Các chương trình, dự án viện trợ đã và đang mang lại giá trị thiết thực, nhân văn và bền vững cho cộng đồng
Ông Trịnh Ngọc Tuân – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc
Trong những năm qua, công tác vận động, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc (cũ) nói chung, UBND xã Vĩnh Lộc nói riêng đã đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế, bảo vệ trẻ em và phát triển cộng đồng.
Trong đó, Good Neighbors International (GNI) là một trong những tổ chức phi chính phủ nước ngoài luôn đồng hành và hỗ trợ địa phương với nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực, hướng đến mục tiêu “Cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo vệ quyền trẻ em và phát triển cộng đồng bền vững”. Các chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại của GNI đã mang lại nhiều kết quả nổi bật, góp phần giảm nghèo, tạo cơ hội học tập cho trẻ em, cải thiện điều kiện sống, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Các chương trình, dự án viện trợ của tổ chức GNI đã và đang mang lại giá trị thiết thực, nhân văn và bền vững cho cộng đồng. Với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, cùng tinh thần trách nhiệm của các đơn vị liên quan, chúng tôi tin tưởng rằng công tác tiếp nhận và triển khai viện trợ từ tổ chức GNI sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu hơn nữa, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trong giai đoạn tới, xã Vĩnh Lộc mong muốn các tổ chức quốc tế tiếp tục quan tâm, hỗ trợ trên các lĩnh vực, như: Lĩnh vực bảo trợ, bảo vệ trẻ em; lĩnh vực phát triển Giáo dục; lĩnh vực sức khỏe, nước sạch vệ sinh môi trường; lĩnh vực sinh kế...
Quan tâm hỗ trợ Pù Luông các dự án phát triển du lịch cộng đồng, thích ứng biến đổi khí hậu
Ông Trần Duy Tiến – Chủ tịch UBND xã Pù Luông.
Trong năm 2025, xã Pù Luông đã tiếp nhận và triển khai nhiều chương trình, dự án viện trợ có ý nghĩa thiết thực. Tiêu biểu là Chương trình vùng Bá Thước 2 do Tổ chức World Vision tài trợ, triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực như dinh dưỡng, bảo vệ trẻ em, phát triển sinh kế và tăng cường sự tham gia của cộng đồng. Từ chương trình này, xã đã thành lập được 5 nhóm tiết kiệm với hơn 120 thành viên, hỗ trợ trên 500 lượt vay phát triển kinh tế hộ. Đồng thời hỗ trợ 40 hộ dân ở các thôn Cốc, Đanh, Leo và Tân Thành phát triển chăn nuôi gà, ngan đen, tỷ lệ nuôi sống đạt trên 93%. Bên cạnh đó, dự án còn hỗ trợ nước sạch, máy lọc nước cho trường học, đồ dùng học tập, tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông về dinh dưỡng và chăm sóc trẻ em. Đặc biệt, trong đợt mưa lũ tháng 8 vừa qua, chương trình đã hỗ trợ khẩn cấp cho 28 hộ bị thiệt hại, giúp bà con có điều kiện khôi phục sinh kế và ổn định cuộc sống.
Trong những năm tới, rất mong các tổ chức phi chính phủ quốc tế quan tâm đến Pù Luông, đặc biệt trong các lĩnh vực như phát triển du lịch cộng đồng, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và nâng cao sinh kế cho người dân. Các tổ chức phi chính phủ tiếp tục đồng hành, mở rộng hỗ trợ về nhà ở, nước sạch, giáo dục, y tế – những lĩnh vực đang rất cần thiết đối với người dân vùng cao Pù Luông. Cùng với đó, mong các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn về thủ tục tiếp nhận, thẩm định, giải ngân để các nguồn viện trợ được triển khai nhanh, đến đúng người dân.
Lê Hợi
