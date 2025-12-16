Tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2025 -2030

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cam kết tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa trong các lĩnh vực ưu tiên Bà Lê Thị Thanh Hương - Trưởng Đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Tại Thanh Hóa, trong năm 2024-2025, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em triển khai 4 chương trình/dự án lớn với tổng ngân sách hơn 1,3 triệu USD, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong quá trình triển khai các chương trình, dự án, tổ chức luôn nhận được sự phối hợp nhiệt tình, có trách nhiệm của các ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa và đặc biệt là các trường THPT hưởng lợi của dự án. Chính sự phù hợp về mục tiêu và sự hợp tác hiệu quả và chủ động này là chìa khóa giúp các can thiệp của chúng tôi được lồng ghép và nhân rộng nhanh chóng, hiệu quả. Sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng, nhà trường và thanh thiếu niên tạo môi trường thuận lợi để lan tỏa các sáng kiến dự án. Bước vào giai đoạn mới, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cam kết tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa trong các lĩnh vực ưu tiên. Chúng tôi đề xuất một số định hướng hợp tác, sau: Mở rộng các chương trình giáo dục, đặc biệt là giáo dục nghề nghiệp, kỹ năng số và giáo dục biến đổi khí hậu, nhằm góp phần nâng cao năng lực cho thanh thiếu niên trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế xanh. Tăng cường hỗ trợ các mô hình thích ứng biến đổi khí hậu tại cộng đồng: trồng rừng, bảo vệ tài nguyên nước, thúc đẩy năng lượng sạch và các sáng kiến do thanh niên dẫn dắt. Đồng hành cùng tỉnh triển khai những chương trình đổi mới sáng tạo trong trường học, nhằm thúc đẩy tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và khởi nghiệp xanh cho học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh huy động nguồn lực quốc tế. Với uy tín của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và bề dày hợp tác cùng địa phương, chúng tôi sẵn sàng làm cầu nối để đưa thêm các nguồn vốn tài trợ lớn từ các quỹ, các tổ chức quốc tế hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Thanh Hóa. Các dự án góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên, sinh viên Ông Ngô Chí Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức Giai đoạn 2023-2025, Trường đã và đang triển khai 3 dự án và 5 phi dự án viện trợ. Các dự án góp phần tăng cường kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên, nhận thức về BĐKH, tạo môi trường học tập quốc tế hóa cho sinh viên và hỗ trợ cộng đồng. Kết quả nhiều Dự án có sức lan tỏa mạnh mẽ ở địa phương và cộng đồng xã hội. Trong giai đoạn tới, Trường Đại học Hồng Đức mong muốn các tổ chức quốc tế tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để trường được tiếp cận, triển khai các chương trình, dự án hợp tác quốc tế. Trong đó, quan tâm danh mục ưu tiên vận động viện trợ, như: Chuyển đổi số trong giáo dục và quản trị đại học; đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo theo chuẩn quốc tế; giáo dục vì phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển đội ngũ và chuyên gia chất lượng cao; thúc đẩy nghiên cứu khoa học - đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng, nông nghiệp thông minh; mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược, chủ động xây dựng hồ sơ, đề xuất dự án phù hợp định hướng Nhà nước. Các chương trình, dự án viện trợ đã và đang mang lại giá trị thiết thực, nhân văn và bền vững cho cộng đồng Ông Trịnh Ngọc Tuân – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc Trong những năm qua, công tác vận động, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc (cũ) nói chung, UBND xã Vĩnh Lộc nói riêng đã đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế, bảo vệ trẻ em và phát triển cộng đồng. Trong đó, Good Neighbors International (GNI) là một trong những tổ chức phi chính phủ nước ngoài luôn đồng hành và hỗ trợ địa phương với nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực, hướng đến mục tiêu “Cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo vệ quyền trẻ em và phát triển cộng đồng bền vững”. Các chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại của GNI đã mang lại nhiều kết quả nổi bật, góp phần giảm nghèo, tạo cơ hội học tập cho trẻ em, cải thiện điều kiện sống, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Các chương trình, dự án viện trợ của tổ chức GNI đã và đang mang lại giá trị thiết thực, nhân văn và bền vững cho cộng đồng. Với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, cùng tinh thần trách nhiệm của các đơn vị liên quan, chúng tôi tin tưởng rằng công tác tiếp nhận và triển khai viện trợ từ tổ chức GNI sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu hơn nữa, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong giai đoạn tới, xã Vĩnh Lộc mong muốn các tổ chức quốc tế tiếp tục quan tâm, hỗ trợ trên các lĩnh vực, như: Lĩnh vực bảo trợ, bảo vệ trẻ em; lĩnh vực phát triển Giáo dục; lĩnh vực sức khỏe, nước sạch vệ sinh môi trường; lĩnh vực sinh kế... Quan tâm hỗ trợ Pù Luông các dự án phát triển du lịch cộng đồng, thích ứng biến đổi khí hậu Ông Trần Duy Tiến – Chủ tịch UBND xã Pù Luông. Trong năm 2025, xã Pù Luông đã tiếp nhận và triển khai nhiều chương trình, dự án viện trợ có ý nghĩa thiết thực. Tiêu biểu là Chương trình vùng Bá Thước 2 do Tổ chức World Vision tài trợ, triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực như dinh dưỡng, bảo vệ trẻ em, phát triển sinh kế và tăng cường sự tham gia của cộng đồng. Từ chương trình này, xã đã thành lập được 5 nhóm tiết kiệm với hơn 120 thành viên, hỗ trợ trên 500 lượt vay phát triển kinh tế hộ. Đồng thời hỗ trợ 40 hộ dân ở các thôn Cốc, Đanh, Leo và Tân Thành phát triển chăn nuôi gà, ngan đen, tỷ lệ nuôi sống đạt trên 93%. Bên cạnh đó, dự án còn hỗ trợ nước sạch, máy lọc nước cho trường học, đồ dùng học tập, tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông về dinh dưỡng và chăm sóc trẻ em. Đặc biệt, trong đợt mưa lũ tháng 8 vừa qua, chương trình đã hỗ trợ khẩn cấp cho 28 hộ bị thiệt hại, giúp bà con có điều kiện khôi phục sinh kế và ổn định cuộc sống. Trong những năm tới, rất mong các tổ chức phi chính phủ quốc tế quan tâm đến Pù Luông, đặc biệt trong các lĩnh vực như phát triển du lịch cộng đồng, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và nâng cao sinh kế cho người dân. Các tổ chức phi chính phủ tiếp tục đồng hành, mở rộng hỗ trợ về nhà ở, nước sạch, giáo dục, y tế – những lĩnh vực đang rất cần thiết đối với người dân vùng cao Pù Luông. Cùng với đó, mong các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn về thủ tục tiếp nhận, thẩm định, giải ngân để các nguồn viện trợ được triển khai nhanh, đến đúng người dân.