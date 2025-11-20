Tạm dừng nhiều chuyến tàu ngày 20/11 do mưa lũ tại miền Trung

Do mưa lũ, ngành đường sắt tạm dừng chạy tàu SE5, SE7 xuất phát từ ga Hà Nội; tàu SE21 xuất phát tại ga Đà Nẵng; tàu SE4, SE2 chặng Đà Nẵng-Hà Nội và tàu SE8, SE6, SE22 tại ga Sài Gòn.

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

Do mưa to gây ngập tại khu vực từ Gia Lai đến Khánh Hòa, ngành đường sắt thông báo bãi bỏ nhiều chuyến tàu trong ngày 20/11.

Tạm dừng chạy tàu SE5, SE7 xuất phát từ ga Hà Nội. Tại ga Đà Nẵng, tạm dừng chạy tàu SE21 xuất phát.

Tại ga Sài Gòn, tạm dừng chạy tàu SE4, SE2 chặng Đà Nẵng-Hà Nội; tạm dừng chạy tàu SE8, SE6, SE22.

Ngành đường sắt thông báo kế hoạch các đoàn tàu khác, ngày tiếp theo sẽ cập nhật khi có thông tin cập nhật thời tiết và tại địa phương.

Ngành đường sắt đang tích cực triển khai Công điện số 92/CĐ-BXD ngày 17/11/2025 của Bộ Xây dựng về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê-Quốc lộ 27C thuộc xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Cục Đường sắt Việt Nam yêu cầu Tổng công Đường sắt Việt Nam và các Công ty Cổ phần đường sắt, Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, phương tiện để triển khai quyết liệt, khắc phục nhanh nhất hậu quả do mưa lũ gây ra, đảm bảo an toàn công trình, an toàn giao thông đường sắt; tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như cầu, hầm, đường yếu, dễ bị ngập nước, các công trình thông tin tín hiệu đường sắt, đảm bảo thông tin thông suốt, phục vụ an toàn chạy tàu; khu vực hay xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc, đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước...

Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các đơn vị điều chỉnh kế hoạch khai thác, chạy tàu để giảm số lượng các chuyến tàu chạy qua hoặc dừng đỗ ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai; xây dựng phương án bảo quản hàng hóa, vận chuyển vật tư dự phòng, chuyển tải hành khách, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng y tế trong trường hợp phải ngừng tàu do mưa lũ gây ra./.

Theo TTXVN