Tác chiến với “giặc lửa”

Thanh Hóa là tỉnh có diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng lớn, nguy cơ xảy ra cháy rừng luôn tiềm ẩn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ngay từ đầu mùa nắng nóng, các cấp chính quyền và lực lượng kiểm lâm đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về nguy cơ cháy rừng và các biện pháp phòng tránh. Tỉnh ta đang từng bước xây dựng một “lá chắn” vững chắc, bảo vệ hiệu quả những cánh rừng quý giá trong mùa nắng nóng đầy thách thức. Quyết tâm giữ màu xanh cho những cánh rừng không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng kiểm lâm hay chính quyền địa phương, mà còn là trách nhiệm chung của cả cộng đồng.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Tĩnh Gia xử lý cháy thực bì dưới tán rừng phường Tân Dân.

Để tạo ra những vành đai an toàn cho rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực rừng trọng điểm vào những thời điểm nắng nóng cao điểm. Việc phát hiện sớm các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ rừng, như đốt nương rẫy không đúng quy trình, sử dụng lửa bất cẩn trong rừng được đặc biệt chú trọng. Bên cạnh đó, công tác xây dựng và tu sửa các đường băng cản lửa cũng được triển khai một cách khẩn trương, góp phần ngăn chặn sự lan rộng của các đám cháy nếu không may xảy ra. Không chỉ dựa vào lực lượng tại chỗ, sự vào cuộc của lực lượng quân đội, công an, biên phòng đã tạo thêm sức mạnh tổng hợp trong việc phòng ngừa và ứng phó với các tình huống cháy rừng phức tạp.

Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, vào khoảng 11 giờ ngày 9/7/2025, tại khu vực rừng phòng hộ thuộc địa bàn phường Tân Dân đã xảy ra một vụ cháy thực bì dưới tán rừng, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng nếu không được xử lý kịp thời. Ngay sau khi nhận được thông báo, lãnh đạo, chỉ huy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Tĩnh Gia đã nhanh chóng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng thời triển khai lực lượng gồm 50 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ dân quân thường trực cùng phương tiện, dụng cụ chữa cháy, phối hợp với lực lượng kiểm lâm, công an, dân quân tự vệ và các lực lượng chức năng tại chỗ, khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp ngăn chặn và dập lửa. Do thời tiết nắng nóng trên 39 độ C, địa hình đồi núi dốc, gió thổi mạnh nên việc tiếp cận và xử lý gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng đã chia thành nhiều mũi, phối hợp chặt chẽ, quyết tâm khống chế không để đám cháy lan rộng vào rừng tự nhiên và khu dân cư. Sau khoảng 2 giờ nỗ lực, đám cháy đã cơ bản được dập tắt, hạn chế thấp nhất thiệt hại về diện tích rừng.

Theo thống kê, hiện nay diện tích rừng toàn tỉnh là 647.737,35ha. Trong đó, diện tích có rừng tự nhiên là 393.361,33ha; diện tích có rừng trồng là 254.376,02ha. Diện tích rừng đủ tiêu chuẩn để tính độ che phủ toàn tỉnh là 595.935,29ha, độ che phủ của rừng tương ứng 53,6%. Với phương châm “phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, hiệu quả”, các lực lượng đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ các nguyên nhân gây cháy rừng; chuẩn bị sẵn sàng phương án chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ” từ tỉnh đến các phường, xã và các thôn, bản. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân các thôn, bản tham gia tổ, đội quần chúng quản lý, bảo vệ rừng. Hiện toàn tỉnh có 1.960 tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở các thôn, bản.

Tại các vùng sâu, vùng xa, nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống gần rừng, công tác tuyên truyền được chú trọng bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, giúp người dân hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ tài nguyên rừng. Tại Vườn Quốc gia Xuân Liên, dân cư sinh sống quanh khu vực này chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, nghề nghiệp chính là sản xuất nông nghiệp, trồng rừng nên công tác bảo vệ rừng đôi lúc còn gặp khó khăn. Trong 5 năm qua, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Xuân Liên đã thành lập 12 tổ, đội bảo vệ rừng cộng đồng với sự tham gia của hơn 1.300 người. Các tổ, đội đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng được gần 5.200 lượt tại 31 tiểu khu. Qua đó, giúp lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 76 vụ, giảm 152 vụ so với giai đoạn trước, an ninh rừng được đảm bảo.

Ông Trịnh Đăng Tình, Phó trưởng Phòng Bảo vệ rừng và Xử lý vi phạm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cho biết: Toàn tỉnh đang có 48.050ha rừng có nguy cơ cháy cao. Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, ngay từ đầu năm, chi cục đã tham mưu cho các cấp rà soát, sẵn sàng phương tiện, lực lượng tham gia ứng cứu, xây dựng các phương án, đặc biệt là phương án tác chiến khi xảy ra cháy rừng. Khi có dự báo nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp 5, lực lượng kiểm lâm sẽ trực 24/24 giờ, đặc biệt tại khu vực trọng điểm để kiểm soát người ra vào rừng, phát hiện sớm cháy rừng để kịp thời huy động người tham gia chữa cháy. Các cán bộ kiểm lâm thực hiện nghiêm việc trực gác lửa rừng, thông tin dự báo và phát hiện sớm cháy rừng, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng và theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng, nhằm phát hiện sớm cháy rừng để huy động lực lượng chữa cháy rừng kịp thời không để xảy ra cháy lớn. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát và hướng dẫn Nhân dân sản xuất nương rẫy theo đúng quy định, đảm bảo không để cháy lan vào rừng, vận động Nhân dân không dùng lửa khi vào rừng, đốt ong, không đốt xử lý thực bì, đốt rác tại các khu vực gần rừng trong những thời điểm nắng nóng, nguy cơ cháy rừng từ cấp 3 trở lên.

