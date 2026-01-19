Số người thiệt mạng trong vụ trật bánh tàu cao tốc ở Tây Ban Nha tăng lên 21

Theo nhà chức trách, ít nhất 21 người đã được xác nhận thiệt mạng và 25 người khác bị thương nặng sau khi hai đoàn tàu cao tốc bị trật bánh và va chạm gần thành phố Cordoba, miền nam Tây Ban Nha, vào ngày 18/1. Ngoài ra, khoảng một trăm hành khách được cho là bị thương nhẹ.

Số người thiệt mạng trong vụ trật bánh tàu cao tốc ở Tây Ban Nha tăng lên 21. Ảnh: Getty Images.

Theo thông báo của giới chức Tây Ban Nha, tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 45 phút theo giờ địa phương (18 giờ 45 GMT), khi một đoàn tàu chở 317 hành khách chạy trên tuyến Malaga - Madrid bị trật bánh vì những nguyên nhân hiện vẫn chưa được xác định, gần Amaduz, cách Cordoba khoảng 20 km. Đoàn tàu bị trật bánh đã va vào một tàu cao tốc khác đang chạy trên đường ray song song, từ Madrid đi Huelva, khiến đoàn tàu thứ hai cũng bị trật khỏi đường ray.

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente mô tả vụ va chạm là một “cú va chạm khủng khiếp”, cho biết hai toa cuối của tàu Malaga - Madrid bị trật bánh và đâm vào hai toa đầu của đoàn tàu chạy ngược chiều, khiến các toa này cũng bị hất khỏi đường ray.

Các lực lượng cứu hộ khẩn cấp của vùng Andalusia đã được triển khai tới hiện trường, trong khi người dân địa phương cũng tham gia hỗ trợ, đưa những người bị thương nhẹ tới một trung tâm thể thao gần đó để sơ cứu.

Những người bị ảnh hưởng bởi vụ trật bánh tàu hỏa đang được điều trị tại Bệnh viện Thành phố Caseta ở thị trấn Adamuz. Ảnh: Reuters.

Đơn vị Cứu hộ Khẩn cấp Quân đội Tây Ban Nha cũng đã được huy động để hỗ trợ công tác cứu nạn. Nhà chức trách cho biết, các dịch vụ đường sắt trên tuyến bị ảnh hưởng đã bị đình chỉ ít nhất cho tới thứ Ba.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết trên mạng xã hội rằng, ông và chính phủ đang theo dõi sát sao vụ tai nạn. Hoàng gia Tây Ban Nha cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp tục trong bối cảnh giới chức cảnh báo rằng số người thiệt mạng và bị thương có thể còn thay đổi trong những giờ tới.

Cơ quan quản lý hạ tầng đường sắt Adif cho biết đã mở các khu vực tại ga Atocha ở Madrid, cũng như tại Malaga và Huelva, để cung cấp thông tin cho thân nhân của các hành khách bị ảnh hưởng. Một đường dây điện thoại riêng cũng đã được thiết lập.

Vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng nhất trước đó tại Tây Ban Nha xảy ra vào tháng 7/2013, khi 79 người thiệt mạng sau khi một đoàn tàu cao tốc bị trật bánh trong lúc vào thành phố Santiago de Compostela do chạy quá tốc độ.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã.