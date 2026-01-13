Siết chặt kinh doanh vận tải dịp tết và lễ hội mùa xuân

Trước nhu cầu đi lại của Nhân dân gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật về kinh doanh vận tải nhằm bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) và quyền lợi của hành khách.

Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuần tra, kiểm soát phương tiện vận tải hành khách qua địa bàn tỉnh.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân. Phần lớn các doanh nghiệp, HTX và lái xe đã có ý thức tuân thủ pháp luật, đầu tư phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, chú trọng an toàn kỹ thuật và quyền lợi hành khách. Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực, thực tế vẫn còn không ít vi phạm diễn ra, nhất là vào các dịp cao điểm lễ, tết. Các hành vi như đón, trả khách không đúng nơi quy định, chạy sai hành trình, chở quá số người cho phép, không niêm yết hoặc thu giá cước không đúng quy định, sử dụng phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật, thậm chí lái xe sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện... Đây không chỉ là những vi phạm hành chính đơn thuần mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tài sản, tính mạng của hành khách.

Xuất phát từ thực tiễn đó, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền quy định về kinh doanh vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ năm 2026. Qua đó, các doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh được phổ biến những nội dung cơ bản và các điểm mới quan trọng của Luật Trật tự ATGT đường bộ, từ đó giúp các đơn vị kinh doanh vận tải nắm rõ hơn quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý trong quá trình hoạt động.

Cùng với đó, thông tin tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các vụ tai nạn liên quan đến xe tải, xe khách được phân tích cụ thể về nguyên nhân, hậu quả, làm rõ những yếu tố chủ quan từ phía người điều khiển phương tiện và đơn vị kinh doanh. Một trong những nội dung được lực lượng cảnh sát giao thông nhấn mạnh là việc quán triệt các lỗi vi phạm phổ biến và mức xử phạt tương ứng, nhằm nâng cao tính răn đe và ý thức chấp hành cho các đơn vị. Các hành vi, như: Vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chở hàng vượt quá trọng tải, cơi nới, thay đổi kích thước thành thùng xe, chở quá số người quy định, dừng, đón trả khách không đúng nơi quy định, chạy không đúng tuyến, không đúng hợp đồng... được lực lượng cảnh sát giao thông phân tích rõ, kèm theo chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng thông tin về kết quả xử lý vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Nhiều hành vi tưởng chừng nhỏ nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao như không thắt dây đai an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không đội mũ bảo hiểm... đã được phát hiện, xử lý kịp thời thông qua hệ thống này.

Giám đốc Công ty Vận tải quốc tế Đức Phát Đỗ Mạnh Hùng cho biết: "Đơn vị hiện có khoảng 100 phương tiện vận tải hành khách hoạt động trên các tuyến cố định. Doanh nghiệp luôn xác định việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật là yếu tố sống còn, từ đó chủ động đổi mới phương thức quản lý, vận hành, đầu tư thay thế phương tiện mới, sử dụng xe điện trung chuyển hành khách nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm ATGT và tính mạng hành khách. Từ những nội dung được tập huấn của cơ quan chức năng, công ty sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể, phổ biến đến từng cán bộ, nhân viên, lái xe để tuyệt đối tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông”.

Theo Sở Xây dựng, trên địa bàn tỉnh hiện có 1.292 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô với tổng số 4.343 phương tiện. Trong đó, có 63 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định với 700 phương tiện; 8 đơn vị kinh doanh taxi với 1.740 phương tiện; 5 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt với 132 phương tiện; 1.216 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng với 1.771 phương tiện. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán cũng như mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026, Công an tỉnh cùng chính quyền các địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT. Trọng tâm là tình trạng xe khách, taxi, xe hợp đồng dừng, đón trả khách trái phép tại khu vực bến xe, trung tâm đô thị, sân bay, điểm du lịch và dọc các tuyến quốc lộ, những điểm nóng thường xuyên phát sinh vi phạm vào dịp cao điểm. Đặc biệt, chấn chỉnh tình trạng dừng, đón trả khách không đúng quy định, bảo đảm trật tự ATGT.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các ngành chức năng, chính quyền địa phương và sự đồng hành, tự giác chấp hành của các doanh nghiệp, người lái xe, để mỗi chuyến xe trong dịp tết và lễ hội mùa xuân thực sự là những hành trình an toàn, thuận lợi, góp phần mang mùa xuân trọn vẹn đến với mọi nhà.

Bài và ảnh: Lê Hợi