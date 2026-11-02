SHB Đà Nẵng hạ gục Công an TP HCM; Arsenal chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

Báo Indonesia chỉ ra lợi thế giúp U17 Việt Nam có thể gây bất ngờ tại World Cup 2026; V.League (1/11): SHB Đà Nẵng hạ gục Công an TP HCM, Thép Xanh Nam Định vươn lên chiếm đỉnh bảng; CLB nữ TP HCM thua đáng tiếc ở trận ra quân Cúp C1 châu Á; Real Madrid thắng giòn giã Racing Santander, tiếp tục bám đuổi Barcelona và Atletico Madrid... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (2/11).

V.League (1/11): SHB Đà Nẵng hạ gục Công an TP HCM, Thép Xanh Nam Định vươn lên chiếm đỉnh bảng

Tối 1/11, trận đấu muộn nhất vòng 6 V. League 2026/27 đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 của SHB Đà Nẵng ngay trên sân Công an TP HCM.

SHB Đà Nẵng đã có chiến thắng rất quan trọng trước Công an thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: CLB SHB Đà Nẵng.

Bàn thắng duy nhất ở phút 17 của Matias cùng sự kiên cường từ hàng thủ đã giúp đội bóng sông Hàn giành 3 điểm trọn vẹn, dù đội chủ nhà tạo sức ép nghẹt thở và có tới 3 lần đưa bóng tìm đến xà ngang. Chiến thắng thứ hai liên tiếp đưa SHB Đà Nẵng vươn lên giữa BXH với 9 điểm.

Khép lại vòng 6, Thép Xanh Nam Định vươn lên chiếm ngôi đầu bảng với 13 điểm, đẩy SLNA (12 điểm) xuống thứ hai.Trong khi đó, trận hòa 1-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khiến CLB Thanh Hóa tạm xếp thứ 11 với 8 điểm. Vòng 7 V.League sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8/11.

Báo Indonesia chỉ ra lợi thế giúp U17 Việt Nam có thể gây bất ngờ tại World Cup 2026

Tờ Super Ball (Indonesia) đánh giá U17 Việt Nam có cơ hội tạo nên bất ngờ tại VCK FIFA U17 World Cup 2026 ở Qatar.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam ở World Cup U17 2026. Ảnh: VFF

Nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand, lợi thế lớn nhất của U17 Việt Nam đến từ việc U17 World Cup không thuộc lịch chính thức của FIFA, khiến các đối thủ châu Âu như U17 Bỉ dễ rơi vào tình trạng thiếu hụt lực lượng do CLB chủ quản không nhả người.

Trái lại, U17 Việt Nam sở hữu lực lượng mạnh nhất với dàn cầu thủ thi đấu ăn ý, nhiều kinh nghiệm quốc tế. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ lần lượt chạm trán U17 Bỉ (20/11), U17 New Zealand (23/11) và U17 Mali (26/11).

CLB nữ TP HCM thua đáng tiếc ở trận ra quân Cúp C1 châu Á

Tối 1/11, CLB bóng đá nữ TP HCM đã nhận thất bại sát nút 1-2 trước chủ nhà Đông Bengal (Ấn Độ) tại lượt trận đầu tiên bảng B Cúp C1 châu Á 2026/27.

CLB bóng đá nữ TP HCM rơi vào bảng đấu rất nặng. Ảnh: AFC

Để đối thủ dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 sau cú đúp của Ikwaput (phút 21 và 34), đội bóng của HLV Nguyễn Đức Cảnh vùng lên trong hiệp 2 và gỡ lại 1 bàn nhờ công của Đậu Nguyễn Quỳnh Anh ở phút 60.

Thất bại này khiến đại diện Việt Nam tạm xếp cuối bảng B. Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 4/11, CLB nữ TP HCM sẽ chạm trán đối thủ mạnh April 25 (Triều Tiên).

Arsenal đánh bại Liverpool để chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

Đêm 1/11, Arsenal giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Liverpool ngay tại Anfield ở vòng 9 Premier League 2026/27.

Kai Havertz (số 29) tỏa sáng.

Bàn thắng duy nhất của Kai Havertz ngay ở phút đầu trận từ quả tạt của Declan Rice giúp “Pháo thủ” kiên cường bảo toàn lợi thế trước sức ép nghẹt thở từ phía chủ nhà.

Đây là lần đầu tiên Arsenal thắng trên sân Anfield kể từ tháng 9/2012, đồng thời đánh dấu mốc chiến thắng sân khách thứ 300 của họ tại giải đấu.

Trọn 3 điểm quý giá giúp thầy trò HLV Mikel Arteta vươn lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League với 24 điểm, nới rộng khoảng cách lên 3 điểm so với Man City.

Real Madrid thắng giòn giã Racing Santander, tiếp tục bám đuổi Barcelona và Atletico Madrid

Sáng 2/11, Real Madrid giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trên sân của Racing Santander ở vòng 11 La Liga.

Mbappe tỏa sáng trong chiến thắng của Real Madrid. Ảnh: Getty

Thầy trò HLV Jose Mourinho giải quyết trận đấu ngay trong hiệp 1 nhờ màn trình diễn thăng hoa của dàn sao tấn công. Kylian Mbappe mở tỷ số trên chấm 11m ở phút 11, trước khi Jude Bellingham (phút 21) và Yan Diomande (phút 36) lần lượt lập công sau những đường kiến tạo sắc bén của Arda Guler.

Sang hiệp 2, Real Madrid chủ động giảm nhịp độ trận đấu, bảo toàn thành công tỷ số 3-0. Trọn 3 điểm giúp “Kền kền trắng” củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga với 27 điểm, tiếp tục duy trì cuộc đua vô địch khi kém Atletico Madrid 1 điểm và Barcelona 3 điểm.

HS