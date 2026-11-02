Saudi Arabia bước đầu chấp thuận kế hoạch khôi phục tuyến đường ống xuất khẩu dầu với Iraq

Vừa qua, Saudi Arabia đã bước đầu chấp thuận kế hoạch khôi phục tuyến đường ống xuất khẩu dầu nối với Iraq, mở ra triển vọng hình thành thêm một hành lang vận chuyển dầu từ Iraq ra Biển Đỏ. Tuy nhiên, dự án vẫn cần được hai nước thảo luận về phương án xây dựng, chi phí và quyền sở hữu cơ sở hạ tầng.

Các nguồn tin cho biết, Saudi Arabia đã bước đầu chấp thuận đề xuất khôi phục tuyến đường ống xuất khẩu dầu chung với Iraq. Theo đó, Riyadh sẵn sàng cập nhật thỏa thuận song phương sau khi hai nước thành lập các ủy ban kỹ thuật chung để thảo luận về dự án.

Đường ống dài khoảng 1.568 km, được xây dựng trong thập niên 1980, nối từ mỏ dầu Zubair ở tỉnh Basra, miền Nam Iraq, tới cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ của Saudi Arabia. Tuyến vận chuyển này ngừng hoạt động từ tháng 8/1990, sau khi Iraq tiến hành chiến dịch quân sự tại Kuwait và Chiến tranh vùng Vịnh bùng phát.

Tuy nhiên, việc khôi phục tuyến đường ống không đơn giản. Theo các nguồn tin, Saudi Arabia cho rằng chi phí sửa chữa, nâng cấp hệ thống cũ có thể gần tương đương với việc xây dựng một tuyến mới. Riyadh vì vậy đề xuất xây dựng đường ống thay thế, trong đó Iraq sẽ phải chịu một phần chi phí, đặc biệt đối với đoạn tuyến trên lãnh thổ nước này.

Một vấn đề khác là Saudi Arabia đã tiếp quản phần đường ống nằm trong lãnh thổ nước này từ năm 2001 và sau đó tận dụng cơ sở hạ tầng để vận chuyển dầu từ khu vực phía Đông ra Biển Đỏ. Do đó, hai bên cần giải quyết các vấn đề liên quan quyền sở hữu, quyền sử dụng và thỏa thuận chính trị trước khi có thể triển khai dự án.

Việc khôi phục hành lang vận chuyển dầu qua Saudi Arabia có ý nghĩa chiến lược đối với Iraq trong nỗ lực đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào hoạt động vận chuyển qua Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Tuyến đường mới cũng có thể giúp Baghdad linh hoạt hơn trong điều tiết dòng chảy dầu thô ra thị trường quốc tế, nhất là trong bối cảnh những bất ổn an ninh khu vực tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải và năng lượng.

Thu Uyên