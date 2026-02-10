Sau TikTok, Meta và Google đối mặt cáo buộc gây nghiện cho trẻ em

Sau TikTok, các “ông lớn” công nghệ Meta và Google đang đối mặt với vụ kiện được xem là lịch sử khi bị cáo buộc thiết kế nền tảng mạng xã hội nhằm gây nghiện cho trẻ em. Phiên tòa chính thức bắt đầu ngày 9/2 tại California (Mỹ).

Meta và Google đối mặt cáo buộc gây nghiện cho trẻ em. Ảnh: Al Jazeera

Theo hãng tin AFP, vụ kiện được mở trước bồi thẩm đoàn tại Los Angeles và được đánh giá có thể tạo tiền lệ pháp lý quan trọng liên quan đến trách nhiệm của các tập đoàn công nghệ đối với tác động của nền tảng số lên trẻ em. Dự kiến, Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg sẽ ra tòa vào tuần tới, trong khi người đứng đầu Instagram Adam Mosseri có thể xuất hiện sớm nhất vào ngày 11/2.

Trong phần phát biểu mở đầu, luật sư của nguyên đơn Mark Lanier cáo buộc Meta và YouTube đã chủ ý thiết kế các sản phẩm nhằm gây nghiện cho trẻ em, ví đây là hành vi tạo ra “những cái bẫy” tác động trực tiếp lên não bộ trẻ nhỏ. Vụ kiện tập trung vào trường hợp một phụ nữ 20 tuổi, được xác định là Kaley GM, bị tổn hại tâm lý nghiêm trọng do nghiện mạng xã hội từ khi còn nhỏ.

Giới quan sát nhận định, kết quả phiên tòa có thể mở đường cho làn sóng kiện tụng tương tự trên khắp nước Mỹ, trong bối cảnh các công ty mạng xã hội đang đối mặt với hàng trăm đơn kiện cáo buộc khiến người dùng trẻ tuổi nghiện nội dung, dẫn đến trầm cảm, rối loạn ăn uống, nhập viện tâm thần và thậm chí tự tử. Các luật sư nguyên đơn cho biết họ đang áp dụng những chiến lược pháp lý từng được sử dụng trong các vụ kiện chống ngành thuốc lá trước đây.

Ngày càng nhiều trẻ em dùng điện thoại di động. Ảnh: The Harris Poll

Về phía mình, Meta và YouTube cho rằng họ được bảo vệ bởi Điều 230 của Đạo luật về Sự trong sạch trong truyền thông của Mỹ, theo đó miễn trừ trách nhiệm đối với nội dung do người dùng đăng tải. Tuy nhiên, nguyên đơn lập luận rằng các công ty vẫn phải chịu trách nhiệm đối với các mô hình kinh doanh và thuật toán được thiết kế nhằm tối đa hóa sự chú ý, qua đó làm gia tăng nguy cơ gây hại cho sức khỏe tâm thần của trẻ em.

Phản hồi trước các cáo buộc, Meta khẳng định không đồng tình với lập luận của nguyên đơn và cho rằng các bằng chứng sẽ chứng minh nỗ lực lâu dài của hãng trong việc bảo vệ người dùng trẻ tuổi. YouTube cũng bác bỏ các cáo buộc, nhấn mạnh việc tạo ra môi trường trực tuyến an toàn và lành mạnh cho giới trẻ là ưu tiên hàng đầu.

Snapchat và TikTok, những nền tảng cũng bị nêu tên trong vụ kiện đã đạt thỏa thuận dàn xếp trước khi phiên tòa bắt đầu. Bên cạnh đó, nhiều vụ kiện tương tự hiện vẫn đang được xét xử tại các tòa án liên bang và tiểu bang trên khắp nước Mỹ, trong đó có một vụ kiện riêng tại bang New Mexico cáo buộc Meta đặt lợi nhuận lên trên phúc lợi của trẻ em.

Minh Phương

Nguồn: WION, AFP