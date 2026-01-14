Sau Mỹ, Israel cắt đứt quan hệ với hàng loạt cơ quan Liên Hợp Quốc

Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar đã quyết định cắt đứt quan hệ với hàng loạt cơ quan của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế, với lý do các tổ chức này “có những hành động thù địch nhằm vào Israel”. Quyết định được đưa ra sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi hàng chục tổ chức quốc tế.

Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar. Ảnh: CCTV

Theo thông báo đăng trên mạng xã hội X ngày 14/1, Bộ Ngoại giao Israel cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình rà soát các tổ chức mà Mỹ nêu tên trong thông báo rút lui, đồng thời dựa trên kinh nghiệm hợp tác thực tế của Israel với các cơ quan này trong nhiều năm qua.

Bộ Ngoại giao Israel nêu rõ: “Sau quá trình xem xét và thảo luận diễn ra quyết định rút lui của Mỹ khỏi nhiều tổ chức quốc tế, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar đã chỉ thị chấm dứt ngay lập tức mọi liên hệ với một số cơ quan Liên Hợp Quốc ( LHQ) và tổ chức quốc tế”, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục đánh giá khả năng duy trì hợp tác với các tổ chức khác, trước khi đưa ra những quyết định tiếp theo.

Trụ sở Cơ quan Liên Hợp Quốc tại Newyork, Mỹ. Ảnh: CCTV

Trong số các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc mà Israel đã cắt quan hệ có Văn phòng Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về Trẻ em và Xung đột vũ trang. Tel Aviv cáo buộc cơ quan này đã “đưa Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào danh sách đen” trong năm 2024, đặt Israel ngang hàng với các tổ chức khủng bố như IS hay Boko Haram. Trên thực tế, Israel đã chấm dứt hợp tác với cơ quan này từ tháng 6/2024.

Israel cũng cắt quan hệ với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ với cáo buộc tổ chức này phớt lờ các cáo buộc về bạo lực tình dục nhằm vào phụ nữ Israel trong vụ tấn công ngày 7/10/2023. Theo Bộ Ngoại giao Israel, thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ đã bị chấm dứt và Tổng Thư ký LHQ đã được thông báo chính thức từ tháng 7/2024.

Ngoài ra, Israel cho biết đã ngừng hợp tác từ lâu với Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) cũng như với Ủy ban Kinh tế – Xã hội LHQ khu vực Tây Á (ESCWA), tổ chức mà Tel Aviv cho rằng thường xuyên ban hành các báo cáo làm cơ sở cho những nghị quyết bất lợi đối với Israel trong hệ thống LHQ.

Không chỉ dừng lại ở các cơ quan LHQ nêu trên, Israel còn quyết định cắt quan hệ với một số tổ chức quốc tế khác, bao gồm Liên minh các nền Văn minh của Liên Hợp Quốc (UNAOC) cũng như Diễn đàn Toàn cầu về Di cư và Phát triển (GFMD), mà theo Israel là làm suy yếu quyền của các quốc gia có chủ quyền trong việc thực thi luật nhập cư của mình.

Bộ Ngoại giao Israel khẳng định sẽ tiếp tục rà soát toàn diện quan hệ với các tổ chức quốc tế còn lại, đồng thời không loại trừ khả năng đưa ra thêm các quyết định tương tự trong thời gian tới, tùy thuộc vào kết quả đánh giá và thảo luận tiếp theo.

Vân Bình

Nguồn: CCTV