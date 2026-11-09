Sạt lở đất gây chia cắt tỉnh lộ 520 tại xã Xuân Du

Do ảnh hưởng của mưa lớn trong đêm 8, sáng 9/11, vị trí dốc Nổ Đó trên tuyến tỉnh lộ 520 thuộc địa phận xã Xuân Du đã bị sạt lở, gây chia cắt tạm thời trên tuyến giao thông này.

Dốc Nổ Đó trên tuyến Tỉnh lộ 520 bị sạt lở gây chia cắt giao thông.

Theo thông tin từ xã Xuân Du, vị trí dốc Nổ Đó đã bị sạt lở trong những đợt mưa lũ trước, xã đã huy động các phương tiện san gạt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lớn trong đêm 8, sáng 9/11, vị trí này tiếp tục bị sạt lở với khối lượng khoảng trên 500m3.

Hiện tình trạng sạt lở vẫn đang diễn biến phức tạp, đất đá từ cung sạt tràn xuống khiến tuyến đường 520 qua địa bàn xã tạm thời bị chia cắt.

Điểm sạt lở tiếp tục diễn biến do trên địa bàn xã Xuân Du vẫn có mưa lớn.

Cũng do ảnh hưởng của mưa lớn, toàn bộ các điểm ngầm tràn trên địa bàn xã Xuân Du và một số khu vực dân cư trên địa bàn xã cũng đã bị ngập gây chia cắt giao thông.

Xã Xuân Du đã phân công thành viên Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã xuống địa bàn nắm tình hình, trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó với thiên tai, đồng thời lập các chốt tại 2 đầu các điểm ngập trên các tuyến giao thông, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, thực hiện việc phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho Nhân dân.

Đình Hà