Sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường

Khi nhận thấy xu hướng phát triển nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường là hướng đi bền vững, nhiều HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã linh hoạt chuyển đổi mô hình sản xuất để tạo ra nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời tạo môi trường sống trong lành. Nhờ sự dám nghĩ, dám làm và chủ động thích ứng, việc sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, phát triển các sản phẩm chất lượng được thị trường và người tiêu dùng ưa chuộng.

HTX nông nghiệp du lịch Trang Farm, xã Hợp Tiến (Triệu Sơn) thu hút nhiều người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Sau nhiều chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm tại các cơ sở sản xuất nông nghiệp trong và ngoài tỉnh, chị Nguyễn Thị Trang, xã Hợp Tiến (Triệu Sơn) đã nhận thấy lợi ích, vai trò của sản xuất “xanh”, thân thiện với môi trường. Đồng thời, ấp ủ giấc mơ phát triển vùng sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường, kết hợp với du lịch trải nghiệm, sinh thái. Tuy nhiên, thói quen sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật không kiểm soát đã trở thành một trong những trở ngại khi triển khai thực hiện. Chị Trang chia sẻ: "Để có kiến thức về nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, bản thân tôi đã tham gia các diễn đàn nông nghiệp hữu cơ, các hội làm nông, tham khảo ý kiến của các thành viên đi trước, tìm hiểu, học hỏi về cây giống...; đồng thời tạo ra các loại phân bón hữu cơ cho cây trồng, làm thuốc diệt trừ sâu bệnh từ sản phẩm thiên nhiên”. Qua thời gian học hỏi, tháng 4/2024, chị Trang đã cùng 7 thành viên khác thành lập HTX nông nghiệp du lịch Trang Farm để hiện thực hóa giấc mơ với nông nghiệp xanh.

Trên diện tích 1,2ha thuê thầu lại của người dân, HTX đã thực hiện mô hình "Sản xuất xanh - sống an lành” với nhiều loại rau, củ, quả an toàn. Toàn bộ quy trình sản xuất của HTX đều áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ. Trong đó, 100% phân bón cây trồng được thực hiện ủ trộn từ phụ phẩm nông nghiệp, pha chế phẩm sinh học để xử lý sâu bệnh. Chị Trang cho biết: "Sau một thời gian canh tác, tôi nhận thấy cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh, môi trường sống trong lành. Vì vậy, ngày càng thu hút được người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm hoạt động thu hái nông sản. Cũng nhờ chứng minh được quy trình sản xuất sạch nên sản phẩm của HTX làm ra đều được tiêu thụ nhanh chóng. Với mô hình sản xuất hiệu quả, HTX đã tập huấn cho các thành viên trong HTX và nông dân trên địa bàn để hình thành, xây dựng thương hiệu cho vùng sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn”.

Cũng thành công với mô hình sản xuất xanh, thân thiện với môi trường, HTX nông nghiệp và công nghệ tuần hoàn xã Thiệu Duy (Thiệu Hóa) đã đạt được doanh thu gần 10 tỷ đồng/năm, trở thành một trong những mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, không chất thải của huyện Thiệu Hóa. Với 15 hộ thành viên, HTX nông nghiệp và công nghệ tuần hoàn xã Thiệu Duy có 7ha sản xuất rau củ quả theo tiêu chuẩn VietGAP, hơn 10ha sản xuất lúa thương phẩm và hệ thống trang trại chăn nuôi lợn, dê, thỏ, gia cầm. Ông Lê Minh Tới, Chủ tịch HĐQT HTX, cho biết: Điểm mới trong hoạt động của HTX chính là việc thu gom phụ phẩm nông nghiệp từ một số nhà máy chế biến, dùng ruồi lính đen để tạo ra men vi sinh và enzym. Men vi sinh dùng để tưới cho cây trồng; enzym phối trộn với rau, quả làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Cùng với đó, các hộ thành viên đều tận dụng phân chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra phân hữu cơ bón cho cây nên hầu như tại các khu sản xuất của HTX không có chất thải, không phải sử dụng thức ăn, phân bón hóa học, sản phẩm làm ra sạch, an toàn, chất lượng, được thị trường ưa chuộng”.

Với vai trò, chức năng bảo vệ, đại diện, hỗ trợ cho các tổ chức kinh tế tập thể, HTX, thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ các HTX tiếp cận với các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn thực phẩm ở trong và ngoài tỉnh. Qua đó, ngày càng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, ứng dụng sản xuất xanh, thân thiện với môi trường được hình thành, phát triển. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 13 HTX tham gia sản xuất nông nghiệp hữu cơ; hơn 100 HTX sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từ đó hình thành hàng trăm chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bền vững.

Ông Lê Hồng Hải, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cho biết: "Hiệu quả của sản xuất xanh, sản xuất thân thiện với môi trường đã được khẳng định trong thực tế. Do đó, Liên minh HTX tỉnh cũng phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các HTX về Luật Bảo vệ môi trường và sản xuất thân thiện với môi trường. Đồng thời, thông qua các chương trình tập huấn, nâng cao năng lực sản xuất, chúng tôi cũng triển khai lồng ghép lý thuyết với thực tế tham quan học tập kinh nghiệm ở các mô hình sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường để lan tỏa sâu rộng trong các thành viên HTX. Từ đó, góp phần hình thành nền nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng cao, phát triển bền vững và thân thiện với môi trường".

Bài và ảnh: Lê Thanh