Tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ rừng đến người dân

Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Hu được giao quản lý khoán bảo vệ hơn 28.379ha rừng trên địa bàn 8 xã, bao gồm: Phú Xuân, Phú Lệ, Trung Thành, Trung Sơn, Nam Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt và Trung Lý. Những năm qua, Ban Quản lý Khu BTTN Pù Hu luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật (TTPBPL) về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) cho Nhân dân các địa phương. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh rừng, bảo vệ nguyên vẹn tính đa dạng sinh học, hệ sinh thái ở khu bảo tồn.

Cán bộ Trạm Kiểm lâm Tà Cóm thuộc Ban Quản lý Khu BTTN Pù Hu phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm tra, bảo vệ an ninh rừng.

Khu BTTN Pù Hu có hệ động, thực vật phong phú, quý hiếm được ghi vào sách đỏ Việt Nam và thế giới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý diện tích rừng hiện có, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn, Ban Quản lý Khu BTTN Pù Hu xác định công tác TTPBPL là nhiệm vụ cấp bách, vì các hộ nhận khoán đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, ngay từ đầu năm, đơn vị đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp và nhiệm vụ bảo vệ rừng, PCCCR, phát triển rừng đến Nhân dân trên địa bàn được giao quản lý. Các hoạt động TTPBPL được thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện, trình độ dân trí của người dân, với phương châm “mưa dầm thấm sâu”. Từ đầu năm 2025 đến nay, Ban Quản lý Khu BTTN Pù Hu đã tổ chức được 79 hội nghị tuyên truyền thông qua hình thức họp dân với 5.130 lượt người tham gia; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh được 84 lượt tại các xã vùng đệm. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và các văn bản khác có liên quan”.

Ban Quản lý Khu BTTN Pù Hu đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra đánh giá thực trạng an ninh rừng và rà soát, nắm chắc các khu vực trọng điểm hay xảy ra các hành vi vi phạm đến an ninh rừng. Đồng thời, ứng dụng thiết bị flycam trong công tác tuần tra, kiểm tra rừng nhằm sớm phát hiện các vi phạm lâm nghiệp trên địa bàn được giao quản lý. Từ đó xây dựng phương án TTPBPL về bảo vệ rừng; kế hoạch tuần tra, truy quét nhằm ngăn chặn, kịp thời phát hiện các vụ vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Trong 6 tháng năm 2025, lực lượng kiểm lâm phối hợp với các tổ bảo vệ rừng cộng đồng tập trung tuần tra, kiểm tra an ninh rừng tại các khu vực trọng điểm còn giàu tài nguyên, có nguy cơ xảy ra khai thác với 766 lượt người tham gia. Qua tuần tra, kiểm tra an ninh rừng đã phát hiện và xử lý 2 vụ khai thác gỗ trái phép, 1 vụ phá rừng, xử phạt vi phạm hành chính 37,5 triệu đồng. Phối hợp với công an các xã, bộ đội biên phòng, ban quản lý các thôn, bản vùng đệm tuyên truyền, vận động người dân giao nộp 5 khẩu súng săn, 10 dụng cụ bẫy bắt các loại, quản lý và giám sát 333 cưa xăng.

Trạm Kiểm lâm Tà Cóm là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu BTTN Pù Hu, được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 3.133ha rừng trên địa bàn 3 bản người Mông là Cá Giáng, Cánh Cộng và Tà Cóm, xã Trung Lý. Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Tà Cóm, Bùi Thanh Hoài cho biết: Diện tích rừng mà đơn vị được giao quản lý, bảo vệ có địa hình hiểm trở, bị chia cắt bởi nhiều khe suối, đường sá đi lại khó khăn. Điều đó đã gây trở ngại cho việc phối hợp tuần tra, kiểm tra, giám sát và đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản, phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ rừng, PCCCR và phát triển rừng, Trạm Kiểm lâm Tà Cóm luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân sống gần rừng, ven rừng và trong rừng ký cam kết bảo vệ rừng. Phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức các đợt kiểm tra rừng, chốt chặn, truy quét, đẩy đuổi các đối tượng xâm hại rừng, không để xảy ra điểm nóng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái phép trên địa bàn quản lý. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả công tác TTPBPL cho người dân trên địa bàn.

Với việc triển khai thực hiện tốt công tác TTPBPL về bảo vệ rừng, PCCCR và bảo tồn đa dạng sinh học của Ban Quản lý Khu BTTN Pù Hu đã và đang góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc tham gia bảo vệ rừng tận gốc. Vì vậy, các hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản và săn bắt động vật rừng trái phép đã được kiểm soát chặt chẽ, an ninh rừng được giữ vững.

Bài và ảnh: Ngọc Tiến