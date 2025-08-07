Rò rỉ điện sau công tơ khiến hoá đơn tiền điện khách hàng tăng vọt gấp hơn 8 lần

Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) khuyến cáo khách hàng thường xuyên kiểm tra hệ thống điện sau công tơ, chủ động theo dõi mức tiêu thụ điện năng hàng ngày của gia đình mình và liên hệ ngay Tổng đài Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc 19006769 hoặc số điện thoại của đơn vị quản lý, bán điện trực tiếp trên địa bàn khi có dấu hiệu bất thường để được ngành điện kiểm tra và kịp thời hỗ trợ xử lý.

Công nhân Đội QLĐLKV Nghi Sơn kiểm tra, xử lý rò rỉ điện tại dây ra sau công tơ (tài sản của khách hàng).

Tháng 7/2025, gia đình ông Dương Văn Tâm, trú tại tổ dân phố Liên Vinh, phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa nhận được hóa đơn tiền điện lên tới 9,8 triệu đồng, cao gấp hơn 8 lần mức tiêu thụ thông thường trong các tháng trước. Được biết, sinh hoạt trong gia đình không có gì thay đổi, không lắp đặt thêm thiết bị mới, không sử dụng điện bất thường, sự việc khiến cả gia đình không khỏi lo lắng, hoang mang.

Trong kỳ chốt chỉ số công tơ tiêu thụ điện của các hộ dân trên địa bàn trong tháng 7/2025, Đội quản lý Điện lực khu vực Nghi Sơn đã phát hiện chỉ số công tơ của hộ gia đình ông Tâm cao bất thường và có thông báo ngay cho gia đình. Trong khoảng thời gian này, đơn vị vẫn phát hành hóa đơn theo đúng quy định đối với hộ gia đình ông Tâm. Ngay sau khi nhận được hóa đơn tiền điện, ông Tâm đã chủ động phản ánh tới Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) và Đội Quản lý Điện khu vực Nghi Sơn để được kiểm tra, xác minh.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, ông Hoàng Hải, Giám đốc PC Thanh Hóa đã chỉ đạo Đội Quản lý Điện khu vực Nghi Sơn kiểm tra trực tiếp tại hiện trường. Kết quả kiểm tra cho thấy, dây dẫn phía sau công tơ thuộc phần tài sản và quản lý của khách hàng đã bị hư hỏng lớp cách điện, gây rò điện liên tục trong thời gian dài. Đặc biệt, đây là một trường hợp hy hữu. Trong quá trình khảo sát, Đội Quản lý Điện khu vực Nghi Sơn phát hiện nguyên nhân chính là do nhân viên của nhà mạng viễn thông đã treo dây tín hiệu lên cột điện không đúng quy cách kỹ thuật, buộc vào dây điện từ sau công tơ kéo vào gia đình ông Tâm. Đồng thời, do thời tiết nắng nóng, mưa giông kéo dài vừa qua dẫn đến dây mạng cọ xát làm mài mòn, bong lớp cách điện gây rò điện âm thầm. Lượng điện bị rò rỉ đã được công tơ ghi nhận là sản lượng tiêu thụ hộ ông Tâm hoàn toàn chính xác trên hệ thống công tơ đo đếm của ngành điện.

Việc các nhà mạng treo thiết bị trên hệ thống điện cần phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn để không gây rò điện hoặc chạm chập ảnh hưởng đến lưới điện của ngành điện và khách hàng.

Ngay khi xác định được nguyên nhân, Đội quản lý Điện lực khu vực Nghi Sơn đã lập tức hỗ trợ hộ gia đình sửa chữa, khắc phục điểm rò rỉ trong hệ thống dây dẫn sau công tơ. Đồng thời làm việc với đơn vị viễn thông liên quan, yêu cầu tách riêng hệ thống dây tín hiệu, thực hiện treo thiết bị đúng quy cách, đảm bảo không xâm lấn, ảnh hưởng hệ thống điện lực cũng như chịu trách nhiệm hoàn trả phần chênh lệch hóa đơn tiền điện của hộ gia đình. Cùng với đó đơn vị đã tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách nhận biết rò rỉ, cách theo dõi chỉ số công tơ và cách sử dụng thiết bị điện an toàn, hiệu quả.

Gia đình ông Dương Văn Tâm cảm ơn sự vào cuộc nhanh chóng, xử lý công tâm, minh bạch của ngành điện.

Gia đình ông Tâm đã bày tỏ hài lòng trước tinh thần cầu thị, xử lý nhanh chóng, minh bạch của ngành Điện; đồng thời, cam kết sẽ phối hợp kiểm tra định kỳ hệ thống điện trong nhà, chủ động phòng tránh sự cố, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả hơn.

Sau sự việc này, PC Thanh tiếp tục đưa ra yêu cầu các đơn vị viễn thông kiểm tra toàn bộ hệ thống cáp quang đi chung với mạng điện lưới trên địa bàn toàn tỉnh nhằm đảm bảo tuân thủ quy chuẩn an toàn kỹ thuật, tránh rủi ro cho các hộ dùng điện.

Sự chủ động của người dân cùng với tinh thần hỗ trợ, trách nhiệm từ ngành Điện chính là chìa khóa để phòng tránh những sự cố đáng tiếc như trên. Việc phát hiện và xử lý kịp thời sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn cho người dùng và đảm bảo sự công bằng trong thanh toán tiền điện. Công ty Điện lực Thanh Hóa cam kết đồng hành cùng khách hàng trong mọi tình huống, đảm bảo minh bạch trong ghi chỉ số và xử lý các phản ánh một cách nhanh chóng, thỏa đáng. Đồng thời mong muốn người dân cùng ngành điện chung tay tiết kiệm điện, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Rò rỉ điện tiềm ẩn trong nhiều gia đình Theo các chuyên gia ngành điện, rò rỉ điện không phải là hiện tượng hiếm gặp và nó không chỉ làm tăng hóa đơn điện mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và chập điện nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản người dân. Có thể thấy trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa bão, kết hợp thiết bị cũ kỹ nếu không được kiểm tra thường xuyên, nguy cơ rò điện rất dễ xảy ra. Các nguyên nhân phổ biến gồm: Dây dẫn cũ kỹ, bong tróc lớp cách điện, nhất là dây đi âm tường, bị chuột cắn, mối mọt...; thiết bị điện hư hỏng, nhiễm ẩm hoặc rò vỏ, như bình nóng lạnh, máy bơm, điều hòa...; hệ thống tiếp địa không đạt chuẩn kỹ thuật, gây dòng rò thoát ra môi trường; thiết bị của bên thứ ba (như nhà mạng viễn thông, quảng cáo...) treo sai kỹ thuật lên cột điện, dùng chung nguồn hoặc tác động gián tiếp tới hệ thống dân dụng. Do đó người dân cần chú ý những dấu hiệu cảnh báo sau: Hóa đơn điện tăng bất thường, không tương xứng với mức tiêu thụ; thiết bị điện có mùi khét nhẹ, tỏa nhiệt bất thường; dây dẫn phát nhiệt mặc dù không có tải hoặc tải nhỏ; Aptomat/cầu dao tự ngắt thường xuyên mà không rõ nguyên nhân... Trước thực trạng này, PC Thanh Hóa khuyến cáo đến người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống dây sau công tơ; trang bị thiết bị chống rò điện để ngắt kịp thời khi có dòng rò; không tự ý sửa chữa hệ thống điện nếu không có chuyên môn mà hãy liên hệ đơn vị điện lực; tải về và cài đặt App EVNNPC.CSKH của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) để chủ động theo dõi mức tiêu thụ điện năng hàng ngày của gia đình, mọi thắc mắc liên hệ về Tổng đài Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc 19006769 hoặc số điện thoại của đơn vị quản lý, bán điện trực tiếp trên địa bàn.

Hùng Mạnh (PC Thanh Hóa)