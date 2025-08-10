Hà Long bứt phá, vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới

Kế thừa truyền thống lịch sử và tinh thần kiên cường của vùng đất có nhiều giá trị lịch sử - văn hóa, là quê hương của các vua, chúa và vương triều Nguyễn, Đảng bộ và Nhân dân xã Hà Long bước vào nhiệm kỳ mới với sự đoàn kết, quyết tâm cao, tinh thần năng động, đổi mới và khát vọng phát triển nhanh, bền vững, toàn diện.

Toàn cảnh Khu Công nghiệp Hà Long dự kiến trong tương lai.

Xã Hà Long được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng các xã: Hà Bắc, Hà Giang và thị trấn Hà Long, có diện tích hơn 65,43km2, dân số trên 23.200 người. Đảng bộ xã có 2 đảng bộ, 32 chi bộ với 959 đảng viên. Quá trình thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của các địa phương phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết, chung sức, chủ động và nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, đã đạt nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế có bước tăng trưởng tích cực, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 62 triệu đồng/năm. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Hà Long là một trong những địa phương đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao, đưa cơ giới hóa sản xuất lúa, tập trung, tích tụ đất đai phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm. Xã tập trung xây dựng vùng thâm canh lúa nếp cái hoa vàng với diện tích hơn 200ha, vùng thâm canh lúa ST25 với diện tích hơn 10ha và đạt tiêu chuẩn VietGAP, 170ha ổi lê Quý hương, vùng sản xuất dứa 650ha, vùng trồng dưa chuột 150ha... đã góp phần nâng cao thu nhập và thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Xã có 2 sản phẩm “Gạo nếp cái hoa vàng”, “Ổi lê Quý hương” được công nhận đạt chuẩn OCOP, sản phẩm “Dứa Queen” đạt chuẩn VietGAP.

Chương trình XDNTM được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đem lại chuyển biến rõ nét. Hạ tầng nông thôn hiện đại, cảnh quan khang trang, môi trường sạch đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Trước sáp nhập, 2 xã: Hà Bắc, Hà Giang được công nhận NTM, 2 thôn (Đồng Toàn, Đồng Hậu) đạt NTM kiểu mẫu; thị trấn Hà Long được công nhận đô thị loại V.

Lực lượng thanh niên tham gia hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công.

Chương trình xây dựng đô thị và nâng cao chất lượng văn hóa - xã hội, được xã Hà Long quan tâm. Địa phương đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm với tổng giá trị 310 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Các hoạt động chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội truyền thống được duy trì, phát huy. Hệ thống chính trị không ngừng được đổi mới, nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và vai trò quản lý, điều hành của chính quyền.

Sau hơn 1 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tuy gặp nhiều khó khăn, song trong thời gian rất ngắn Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đảm bảo bộ máy hành chính tại xã đi vào hoạt động ổn định, tăng tính hiệu quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân; phát huy vai trò chủ động của người dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần đưa chính quyền đến gần dân hơn.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hà Long chúc mừng thành công Đại hội chi bộ Văn phòng.

Hòa cùng dòng chảy bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhiệm kỳ 2025-2030 trên nền tảng vững chắc đã được xây dựng trong nhiệm kỳ trước, với phương châm hành động: “Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ xã Hà Long đề ra 25 chỉ tiêu. Trong nhóm 11 chỉ tiêu về phát triển kinh tế có chỉ tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 10,5%; thu nhập bình quân đến năm 2030 đạt 82,5 triệu đồng; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 230ha; tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đến năm 2030 đạt 95%... Bên cạnh đó là 8 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 3 chỉ tiêu về môi trường; 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Những chỉ tiêu này đã tranh thủ được nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nguyên lãnh đạo xã, cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong xã trong quá trình xây dựng văn kiện đại hội, thể hiện quyết tâm lớn của Đảng bộ, tạo sức bật, sinh lực và không gian phát triển mới cho địa phương.

Lãnh đạo xã Hà Long kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mai Nhữ Thắng nhấn mạnh: Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Đảng bộ xã phấn đấu thực hiện 3 nhóm giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; 3 nhóm giải pháp về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã cũng đề ra 3 chương trình trọng tâm về xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy hoạch chung xã Hà Long phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phát huy giá trị văn hóa - lịch sử gắn với phát triển du lịch và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Tập trung thực hiện hiệu quả 2 khâu đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong đời sống và sản xuất trên địa bàn xã. Trong đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng hiệu quả của các ngành kinh tế, thúc đẩy mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu, công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho Nhân dân. Đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực hiện tốt công tác tư pháp trên địa bàn xã. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND xã. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Nhà văn hóa thôn Hoàng Vân được đầu tư xây dựng khang trang.

Đại hội Đảng bộ xã Hà Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khẳng định sự phát triển toàn diện và vững mạnh của một Đảng bộ được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính. Khát vọng vươn lên, ý chí đoàn kết và niềm tin son sắt của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp Nhân dân chính là nguồn sức mạnh to lớn để địa phương xây dựng thành công xã NTM nâng cao vào năm 2030.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2025-2030 - Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 10,5%. - Thu nhập bình quân đầu người/năm, năm 2030 đạt 82,5 triệu đồng. - Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2026-2030 là 230ha. - Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026-2030 đạt 384 tỷ đồng. - Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 7%. - Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ, đường tỉnh) được cứng hóa đến năm 2030 đạt 95%. - Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2030 đạt 100%. - Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm từ 0,5% trở lên. - Tỷ lệ thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2030 đạt 53%. - Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự hằng năm đạt 85% trở lên. - Trong nhiệm kỳ kết nạp được 145 đảng viên.

Bài và ảnh: Phan Nga