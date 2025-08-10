Đông Thành: Khát vọng vươn lên phát triển nhanh, bền vững

Xã Đông Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Đồng Lộc, Thành Lộc, Cầu Lộc và Tuy Lộc. Sau sáp nhập, xã có tổng diện tích tự nhiên 26,38km2, quy mô dân số 30.307 người; Đảng bộ xã có 48 tổ chức đảng trực thuộc với 1.194 đảng viên. Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ xã Đông Thành đã phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững khối đại đoàn kết trong Đảng và sự đồng thuận của Nhân dân để việc sáp nhập thực sự mở thêm không gian, dư địa phát triển hiệu quả, bền vững.

Lãnh đạo xã Đông Thành kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ảnh: Nguyễn Quân

Hợp nhất để mở rộng không gian phát triển bền vững

Chủ động vượt qua khó khăn, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã cũ đã phát huy truyền thống đoàn kết, tranh thủ thuận lợi, nắm bắt thời cơ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội và đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu vượt nghị quyết đại hội đề ra, nổi bật là: Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm đạt 6,5%; giá trị sản xuất đến năm 2025 ước đạt trên 1.529,6 tỷ đồng (theo giá hiện hành), tăng 17,3% so với kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, đến năm 2025 tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 50%, ngành dịch vụ chiếm 24%, ngành nông - lâm - thủy sản chiếm 26%; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 60,07 triệu đồng, vượt 3,4% so với mục tiêu nghị quyết đại hội, tăng 13,4% so với đầu nhiệm kỳ.

Sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt được những kết quả quan trọng, từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với khai thác, tận dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước tăng trưởng khá, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Trong giai đoạn 2020-2025 đã thu hút thêm một số doanh nghiệp, cơ sở may gia công và giải quyết việc làm mới, tạo thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động. Tập trung khuyến khích phát triển các ngành nghề truyền thống và ngành nghề khác trong Nhân dân. Dịch vụ, thương mại phát triển đa dạng. Công tác quản lý xây dựng, quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Hoạt động tài chính, ngân sách đạt kết quả khá. Quản lý, sử dụng tài nguyên - môi trường có chuyển biến tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn với XDNTM, tạo động lực cho phát triển kinh tế.

Công tác thu hút đầu tư xây dựng các công trình giao thông đạt kết quả tốt, nhiều công trình phúc lợi được xây dựng, hệ thống giao thông trên địa bàn được đầu tư nâng cấp. Một số dự án lớn, trọng điểm về kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đã được đầu tư trên địa bàn theo hướng đồng bộ, hiện đại, mở ra không gian phát triển mới, tăng tính liên kết vùng, tạo sức hấp dẫn trong thu hút đầu tư.

Giáo dục và đào tạo được quan tâm đúng mức, thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện, phát triển theo hướng chuẩn hóa, xã hội hóa. Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, 14/14 trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và vai trò quản lý của chính quyền.

Khát vọng vươn mình đón vận hội mới

Sau hơn 1 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Đông Thành đã chủ động kiện toàn bộ máy, triển khai công việc đúng quy định, thông suốt, lấy sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động. Khẩu hiệu “Nhà nước và chính quyền phục vụ” không còn là lời nói mà chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy, nhận thức đến hành động.

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Đông Thành bước vào giai đoạn phát triển mới, trọng tâm là hoàn thiện bộ máy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ vận hành hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong 5 năm tới xã có nhiều thuận lợi đó là các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là những tuyến đường giao thông lớn kết nối liên xã đã hoàn thành, mở ra cơ hội thu hút đầu tư và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống thông tin, chuyển đổi số, thương mại và dịch vụ sẽ tạo động lực mới cho kinh tế địa phương. Nhiều chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống; chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh là yếu tố thuận lợi quan trọng để xã bứt phá. Đây chính là nền tảng và tiền đề vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đông Thành nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025–2030.

Theo đó, Đảng bộ xã Đông Thành xác định phương châm hành động: “Đoàn kết - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển”. Mục tiêu là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao năng lực điều hành của chính quyền; phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế tri thức; nâng cao chất lượng văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục và đời sống Nhân dân; bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh; ổn định chính trị - xã hội.

Nhiệm kỳ này, Đông Thành đề ra 11 chỉ tiêu về kinh tế, trong đó tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân năm là 10,5%; thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2030 là 75 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực bình quân hằng năm 14.500 tấn...; 8 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 3 chỉ tiêu về môi trường; 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự; 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, trong đó tỷ lệ chi bộ trực thuộc được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm là 90%.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Đảng bộ xã xác định các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục tập trung tích tụ đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, tạo thành vùng sản xuất lúa liên kết theo chuỗi giá trị, đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích. Phấn đấu giai đoạn 2025-2030 có 222,5ha đất được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư XDNTM, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, đảm bảo bền vững các tiêu chí. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào xử lý công việc để từng bước xây dựng mô hình chính quyền hiện đại, thích ứng cao với yêu cầu chuyển đổi số trong thời đại mới. Cùng với đó, 3 khâu đột phá được xác định là: Hiện đại hóa, thương mại hóa nông nghiệp, chuyển mạnh sang phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, sản xuất lớn, có năng suất, giá trị cao, trong đó tập trung chuyển nền nông nghiệp từ sản xuất lương thực là chủ yếu sang phát triển nền nông nghiệp đa dạng phù hợp với lợi thế của địa phương. Tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông, kênh mương thủy lợi nội đồng, hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực.

Đảng bộ xã cũng đề ra các giải pháp đồng bộ, trọng tâm cho từng chỉ tiêu, lĩnh vực. Nổi bật như đối với phát triển kinh tế là: Tiếp tục thực hiện tốt quy hoạch, xác định đúng tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh giá trị ngành nghề, dịch vụ và giải quyết tốt việc làm cho người lao động. Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội và thúc đẩy sự phát triển của các thành phần kinh tế. Tăng cường công tác quản lý đất đai, thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường. Quản lý chặt chẽ tài chính, thực hành tiết kiệm, đảm bảo nhu cầu hoạt động thường xuyên cho cả hệ thống chính trị. Đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM; nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, chú trọng chỉnh trang nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Về phát triển văn hóa - xã hội tập trung nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao. Huy động các nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục và đào tạo ở tất cả các bậc học. Nâng cao chất lượng y tế, chú trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Phát huy truyền thống cách mạng và những thành tích đã đạt được, Đảng bộ và Nhân dân xã Đông Thành nguyện giữ vững khối đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, linh hoạt, sáng tạo quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động đón vận hội mới thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần xây dựng quê hương Đông Thành phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh, hiện thực hóa khát vọng cùng tỉnh Thanh Hóa và đất nước vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Nguyễn Minh Hoàng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Thành