Sacombank trao học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ” 2025

Nhân dịp khai giảng năm học 2025 - 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tiếp tục triển khai chương trình học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ” trên phạm vi toàn quốc.

Nhân dịp khai giảng năm học 2025 - 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tiếp tục triển khai chương trình học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ” trên phạm vi toàn quốc.

Đây là năm thứ 22 liên tiếp Sacombank triển khai chương trình đầy ý nghĩa này.

Tại Thanh Hóa, Sacombank – Chi nhánh Thanh Hóa đã phối hợp với 6 trường: THPT Lương Đắc Bằng (xã Hoằng Hóa), THCS Hoằng Trường (xã Hoằng Tiến), THCS Ngọc Trạo (phường Quang Trung), THCS Lam Sơn (xã Lam Sơn), THCS Hải Ninh (phường Ngọc Sơn) và THPT Thiệu Hóa (xã Thiệu Hóa) trao tặng 65 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng kèm ba lô cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Trong đó, 1 em còn được nhận giải thưởng từ cuộc thi vẽ “Sắc màu Sacombank”.

Đại diện Sacombank – Chi nhánh Thanh Hóa trao tặng học bổng cho học sinh Trường THCS Hoằng Trường (xã Hoằng Tiến).

Đại diện Sacombank – Chi nhánh Thanh Hóa trao tặng học bổng cho học sinh Trường THPT Thiệu Hóa (xã Thiệu Hóa).

Đại diện Sacombank – Chi nhánh Thanh Hóa trao tặng học bổng cho học sinh Trường THCS Lam Sơn (xã Lam Sơn).

Đại diện Sacombank – Chi nhánh Thanh Hóa trao tặng học bổng cho học sinh Trường THCS Hải Ninh (phường Ngọc Sơn).

Được khởi động từ năm 2004, đây là năm thứ 22 chương trình học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ” được Sacombank tổ chức nhằm tiếp thêm động lực cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo đuổi ước mơ, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Năm học 2025 – 2026, Sacombank dành gần 3.900 suất học bổng cùng 100 giải thưởng từ cuộc thi vẽ “Sắc màu Sacombank” với kinh phí 7 tỷ đồng dành cho học sinh cấp 2, cấp 3 tại tất cả các tỉnh thành có chi nhánh Sacombank hoạt động.

Đặc biệt, vào tháng 10/2025, Sacombank sẽ triển khai chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên năm 2 đang theo học các chuyên ngành thuộc khối ngành Kinh tế hoặc Công nghệ thông tin tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ, Bắc Trung Bộ. Thông tin chi tiết được đăng tải tại website www.sacombankcareer.com.

Không chỉ hỗ trợ tài chính, Sacombank còn tạo môi trường phát triển toàn diện cho sinh viên thông qua các hoạt động đào tạo, định hướng nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng, chương trình thực tập và ngày hội việc làm, qua đó góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển giáo dục và mở rộng cánh cửa tương lai cho thế hệ trẻ.

Nguyễn Lương


