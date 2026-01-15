Sắc xuân sớm ở Son - Bá - Mười

Những cánh đào nở sớm hòa cùng sắc hoa cải, hoa mận ở các bản Son - Bá - Mười (xã Cổ Lũng, Thanh Hóa) đã khoác lên núi rừng gam xuân dịu dàng, làm bừng sáng không gian bản làng vùng cao giữa những ngày đông muộn, báo hiệu mùa xuân đang khẽ về khi Tết vẫn còn ở phía trước.

Khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 còn hơn một tháng nữa mới đến, thì ở những bản làng vùng cao của xã Cổ Lũng, mùa xuân dường như đã ghé thăm từ sớm. Trong tiết trời se lạnh đặc trưng của miền sơn cước, những cây đào rừng đồng loạt bung nở, nhuộm hồng không gian núi rừng Son - Bá - Mười, mang theo hơi thở mùa xuân lan tỏa khắp bản làng.

Nằm ở độ cao hơn 1.800m so với mực nước biển, ba bản Son, Bá, Mười quanh năm được bao bọc bởi những dãy núi cao trùng điệp. Chính điều kiện khí hậu mát lạnh, thổ nhưỡng phù hợp đã tạo nên “miền đất đào rừng” mỗi độ xuân về.

Theo người dân địa phương, năm Ất Tỵ là năm nhuận, thời tiết lại thuận lợi, nắng ấm xen kẽ những đợt lạnh nhẹ, tạo điều kiện để đào rừng nở sớm hơn thường lệ. Vì thế, khi mùa đông vẫn chưa dứt hẳn, sắc xuân đã kịp ghé thăm từng mái nhà sàn, từng con dốc nhỏ quanh co dẫn vào bản.

Đào rừng nơi đây không rực rỡ sắc thắm mà mang gam hồng phai dịu dàng, mộc mạc vẻ đẹp rất riêng của vùng cao Thanh Hóa, gắn bó bền bỉ với đời sống của đồng bào.

Những ngày này, từ hiên nhà, lối đi, sân trường cho đến sườn đồi, vườn nương, sắc hồng phai của đào rừng hiện diện khắp nơi, nổi bật giữa mênh mông màu xanh núi rừng. Hình ảnh những thiếu nữ Thái trong trang phục truyền thống e ấp bên cành đào phai càng làm bức tranh xuân thêm sinh động, giàu bản sắc.

Trong làn sương mỏng bảng lảng giăng kín lối, những cánh đào phai mềm mại khẽ rung rinh trước gió, khiến không gian bản làng trở nên yên bình, thơ mộng như một bức tranh thủy mặc.

Giữa sắc hồng phai của đào, hoa mận rừng cũng đã nở trắng các sườn đồi Son - Bá - Mười. Những chùm hoa nhỏ li ti kết thành tán, phủ một lớp trắng tinh khôi lên vườn nhà, ven suối và triền núi, nổi bật giữa nền xanh thẫm của rừng già.

Trong làn sương sớm, hoa mận rừng mang vẻ đẹp thanh khiết, giản dị, gợi cảm giác trong trẻo của núi rừng khi xuân chạm ngõ. Với đồng bào nơi đây, mận rừng không chỉ là loài hoa báo mùa, mà còn gắn với ký ức sinh hoạt, canh tác và nhịp sống bao đời của bản làng vùng cao.

Bên cạnh hoa đào, hoa mận rừng nở thắm, những luống hoa cải được người dân gieo trồng dọc lối đi, ven nương rẫy và quanh sân nhà cũng đồng loạt bung nở.

Hoa cải không rực rỡ nhưng bền bỉ, mang vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi, gắn liền với sinh hoạt thường ngày của đồng bào vùng cao, như một dấu hiệu quen thuộc báo mùa xuân đã về. Sắc hoa nhỏ nhắn, tươi tắn, trải dài thành từng thảm màu giữa nền đất nâu và cỏ cây xanh thẫm, góp phần làm mềm không gian núi rừng Son - Bá - Mười.

Xen giữa những vườn đào rừng truyền thống, một số cành hoa anh đào được trồng thử nghiệm tại khu vực trung tâm bản và ven đường liên bản đang vào độ nở đẹp.

Trong làn sương mỏng bảng lảng, những cánh hoa anh đào hồng nhạt nổi bật giữa núi rừng, tạo điểm nhấn mới mẻ nhưng hài hòa với cảnh quan bản địa. Sự xuất hiện của hoa anh đào không chỉ làm phong phú thêm sắc xuân vùng cao Cổ Lũng mà còn mở ra nét chấm phá hiện đại, thu hút du khách tìm đến ghi lại khoảnh khắc giao mùa nơi bản làng Son - Bá - Mười.

Ngoài sắc hoa rực rỡ báo xuân sớm, dịp này đến Son - Bá - Mười, du khách còn có dịp chiêm ngưỡng bức tranh cảnh sắc đặc trưng của vùng cao Cổ Lũng. Từ sáng sớm, mây trắng bồng bềnh tràn qua các sườn núi, ôm lấy những nếp nhà sàn, luống hoa và vườn đào, tạo nên không gian mờ ảo như chốn bồng lai.

Cảnh mây trời hòa quyện cùng sắc hoa và bản làng không chỉ làm say lòng du khách mà còn trở thành điểm nhấn hấp dẫn cho những hành trình trải nghiệm, săn mây, chụp ảnh mùa xuân sớm nơi Son - Bá - Mười.

Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, sắc hoa rừng nơi vùng cao Cổ Lũng còn là tín hiệu của sự sinh sôi, no ấm, gửi gắm niềm hy vọng về một năm mới an lành, đủ đầy. Giữa nhịp sống hiện đại đang lan tỏa tới nhiều miền, Son - Bá - Mười vẫn giữ được nét nguyên sơ, bình dị, để mỗi mùa xuân đến, hoa đào rừng lại âm thầm nở, đánh thức những cảm xúc trong trẻo nhất của đất trời và lòng người.

Hoàng Đông