Rộn ràng trước ngày đốt Đình liệu

(Baothanhhoa.vn) - Khi tiết trời se lạnh và hương xuân bắt đầu lan tỏa khắp các nẻo đường, làng Động Bồng (xã Tống Sơn) lại rộn ràng hơn thường lệ. Người dân nơi đây đang tất bật chuẩn bị cho mỹ tục đốt Đình liệu - nghi lễ truyền thống được tổ chức vào thời khắc Giao thừa với mong ước xua tan điều cũ, đón chào năm mới bình an, may mắn và thịnh vượng.

Khi tiết trời se lạnh và hương xuân bắt đầu lan tỏa khắp các nẻo đường, làng Động Bồng (xã Tống Sơn) lại rộn ràng hơn thường lệ. Người dân nơi đây đang tất bật chuẩn bị cho mỹ tục đốt Đình liệu - nghi lễ truyền thống được tổ chức vào thời khắc Giao thừa với mong ước xua tan điều cũ, đón chào năm mới bình an, may mắn và thịnh vượng.

Video: Không khí chuẩn bị cho tục đốt Đình liệu.

Tục đốt Đình liệu gắn liền với ngôi đình Động Bồng và không gian văn hóa làng cổ Động Bồng. Theo các cụ cao niên trong làng, tục đốt Đình liệu đã có từ lâu đời, gắn liền với đời sống tâm linh và tín ngưỡng cộng đồng. Với người dân Động Bồng bao đời nay, ngọn lửa Đình liệu không chỉ mang ý nghĩa tiễn năm cũ mà còn tượng trưng cho ánh sáng, niềm tin và khát vọng về một năm mới thuận hòa.

Từ sáng 12/2 (tức ngày 25 tháng Chạp) người dân làng Động Bồng từ già trẻ, gái trai đều có mặt tại đình làng tất bật chuẩn bị cho nghi lễ đốt Đình liệu.

Để chuẩn bị làm Đình liệu, từ tháng Chạp, người dân trong làng rủ nhau vào núi chặt cây lè lè - họ nhà tre, thân nhỏ, lòng rỗng, dẻo, có chất dầu dễ cháy về phơi khô.

Bằng sự khéo léo, tài hoa của người dân, Đình liệu - con rồng được bó kết cao, vững chãi theo đúng quan niệm, phong tục của người dân.

Cùng với làm Đình liệu, người dân phân công nhiệm vụ, mỗi người một việc. Các cụ cao tuổi dọn dẹp đồ thờ, trang trí khuôn viên đình.

Chị em phụ nữ dọn dẹp, trang trí khuôn viên đình làng.

Cùng với chuẩn bị cho các nghi lễ của tục đốt Đình liệu, người dân làng Động Bồng còn chuẩn bị vật dụng để làm trò chơi đánh đu trong những ngày xuân.

Sau một ngày tập trung, đoàn kết làm việc, chiếc đu cao bằng tre đã hoàn thành ngay trong sân đình. Đây sẽ là không gian để người dân tham gia trò chơi dân gian trong những ngày đầu xuân. Theo người dân trong làng, trò chơi không chỉ rèn luyện sự dẻo dai, khéo léo, lòng can đảm mà còn là biểu tượng ước vọng về năm mới bình an.

Năm nay, công tác chuẩn bị sẽ kéo dài đến trước ngày 29 tháng Chạp. Không khí chuẩn bị không chỉ là công việc mà còn là dịp để gắn kết cộng đồng.Trong sân đình, các cụ già vừa theo dõi việc dựng đình liệu, vừa kể lại cho lớp trẻ nghe về ý nghĩa của mỹ tục và truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Thùy Linh

