Rà soát, chấm dứt hiệu lực của các văn bản không còn được áp dụng trên thực tế

Ngày 26/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành để cho ý kiến hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành để cho ý kiến hoàn thiện về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: Xuân Tùng/TTXVN)

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, đại diện cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo, cho biết thời gian qua, một số bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương đã thực hiện rà soát và phát hiện một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ pháp lý để xác định hết hiệu lực theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Về nguyên tắc, các văn bản này vẫn được xác định là "còn hiệu lực."

Do đó, để bảo đảm tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật, đồng thời bảo đảm tuân thủ đúng quy định về hiệu lực của văn bản theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 87/2025/QH15), Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP), việc ban hành văn bản để bãi bỏ các văn bản nêu trên là cần thiết.

Ngày 8/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2018, trong đó Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để chấm dứt hiệu lực các văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực.

Bộ Tư pháp đã ban hành quyết định thành lập Tổ soạn thảo dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức họp Tổ soạn thảo, làm việc với các bộ, ngành, đơn vị liên quan nhằm trao đổi, thống nhất nội dung của dự thảo quyết định. Mục đích ban hành văn bản là chấm dứt hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật đã không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ xác định hết hiệu lực theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.

Theo Bộ Tư pháp, nội dung dự thảo Quyết định quy định bãi bỏ toàn bộ một số văn bản của Thủ tướng Chính phủ không còn được áp dụng trên thực tế, không quy định chính sách mới hay sửa đổi, bổ sung chính sách hiện có trong các văn bản, do vậy, không làm phát sinh thêm nguồn nhân lực và tài chính trong triển khai, thi hành Quyết định sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc hoàn thiện Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước và hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

Các bộ đã thống nhất về sự cần thiết ban hành quyết định nêu trên, tuy nhiên cần rà soát kỹ để bảo đảm đầy đủ, chính xác trước khi trình ký.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ rà soát kỹ lưỡng lần cuối, hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ trong tháng 12/2025.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương tiếp tục kiểm tra, rà soát thật kỹ các văn bản thuộc thẩm quyền đề xuất bãi bỏ, bảo đảm không bỏ sót văn bản không còn hiệu lực trên thực tế nhưng vẫn đang được xác định là "còn hiệu lực."

Yêu cầu đặt ra là quá trình rà soát phải chặt chẽ, tránh tình trạng nội dung còn vướng mắc hoặc chưa thống nhất giữa các bộ, cơ quan./.

Theo TTXVN