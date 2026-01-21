Ra quân tuyên truyền bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân trong việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP), phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức ra quân tuyên truyền lưu động về bảo đảm vệ sinh ATTP trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, từ ngày 21 đến 23/1/2026, lực lượng tuyên truyền lưu động với 5 xe ô tô chuyên dụng được triển khai tại 15 phường, xã, tập trung ở khu dân cư, chợ truyền thống, các tuyến đường chính và địa bàn kinh doanh thực phẩm sôi động dịp Tết. Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, dễ hiểu, các thông điệp về ATTP được truyền tải rộng rãi đến người dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác trong việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Hoạt động tuyên truyền được triển khai đồng bộ tại các phường, xã như: Hạc Thành, Hàm Rồng, Nguyệt Viên, Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tiến, Quảng Phú, Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn; các xã Hậu Lộc, Hoa Lộc, Vạn Lộc, Hoằng Hóa, Hoằng Lộc, Hoằng Tiến...

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến quy định pháp luật về ATTP; hướng dẫn người dân lựa chọn, sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng; không dùng thực phẩm không rõ xuất xứ, quá hạn sử dụng. Đồng thời, nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc tuân thủ điều kiện vệ sinh, không sử dụng phụ gia, hóa chất cấm, kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nhất là trong dịp Tết và mùa lễ hội.

Song song với công tác tuyên truyền, ngành y tế cũng phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về ATTP nếu có, góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, lành mạnh trong dịp Tết.

Tô Hà