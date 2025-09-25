Quyết tâm xây dựng xã Tân Ninh trở thành trung tâm du lịch văn hóa, tâm linh

Ngày 25/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn cảnh Đại hội.

Xã Tân Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Vân Sơn, Thái Hòa và thị trấn Nưa.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã Tân Ninh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Nổi bật là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động 2.873 hộ dân hiến đất, phá dỡ tường rào, công trình xây dựng để hiến hơn 64.326 m2 đất, với tổng chiều dài là 65.980 m, để nâng cấp, mở rộng 47.195 m đường giao thông; vận động nhân dân đóng góp xây dựng được 29 nhà văn hóa thôn, với trị giá trên 30 tỷ đồng. Đến nay, toàn xã xây dựng được 15 mô hình tự quản, tiêu biểu “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”,“Khu dân cư tự quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Khu dân cư tự quản đảm bảo môi trường”, “Khu dân cư tự quản về an ninh trật tự”...

Đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Các hoạt động “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội được phối hợp thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, MTTQ xã đã huy động nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ làm 11 căn nhà cho hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở, hỗ trợ mô hình sinh kế, thăm hỏi, tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn.

Công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực hiện bài bản, đúng quy định, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Song song với đó MTTQ xã Tân Ninh cũng đã tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2024-2029; đồng thời đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể, 6 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ, cử 53 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 (khuyết 7 vị so với đề án được duyệt là 60 vị), cử các chức danh Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

Văn Hùng (CTV)